Xe cộ xung đột, TP.HCM điều chỉnh giao thông khu vực ngã tư Thủ Đức 27/10/2025 14:57

Theo ghi nhận thực tế của PLO, khu vực ngã tư Thủ Đức, cụ thể là giao lộ Võ Văn Ngân - Lê Văn Chí - Nguyễn Văn Bá từ lâu đã trở thành một trong những điểm giao thông phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ va chạm cao.

Mỗi khi vào giờ cao điểm, khu vực này gần như “nghẹt thở” bởi dòng phương tiện đổ về từ bốn hướng, chen chúc, lấn làn.

Xung đột giao thông tại giao lộ.

Các dòng xe giao cắt phức tạp.

Thực tế cho thấy, hướng xe từ Nguyễn Văn Bá muốn đi sang Lê Văn Chí hoặc song hành Xa Lộ Hà Nội về phía Thủ Đức thường xuyên va chạm luồng phương tiện từ đường Võ Văn Ngân chạy thẳng qua Lê Văn Việt.

Ngược lại, các phương tiện từ Lê Văn Chí đi vào Nguyễn Văn Bá để đi về trung tâm TP.HCM lại giao cắt trực diện với dòng xe trên đường Võ Văn Ngân, khiến tình hình càng thêm rối ren.

Không chỉ dừng lại ở đó, các dòng xe từ hướng ngã tư Thủ Đức đổ về để rẽ đi các nhánh Lê Văn Việt, Võ Nguyên Giáp, Xa Lộ Hà Nội… cũng góp phần làm tăng mức độ xung đột tại nút giao.

Toàn cảnh nút giao.

Phương tiện thường xuyên đối đầu nhau.

Ông Lương Gia Kiên (phường Linh Xuân) cho biết, mỗi khi qua nút giao này, ông phải vừa vững tay lái, mắt vừa nhìn 8 phương 9 hướng vì xe ở khắp các tuyến đường bủa vây.

Chưa kể, các phương tiện thường xuyên đối đầu nhau giữa giao lộ, xe máy luồn lách giữa các khoảng trống của xe buýt, xe tải để di chuyển, rất nguy hiểm.

Dòng xe từ Lê Văn Chí và Võ Văn Ngân gặp nhau giữa giao lộ.

Trước thực trạng đó, mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại giao lộ đường Võ Văn Ngân - Lê Văn Chí, phường Thủ Đức.

Động thái này dựa trên đề xuất của Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức và các đơn vị liên quan về phương án đảm bảo an toàn giao thông tại giao lộ Võ Văn Ngân - Lê Văn Chí - song hành trái Võ Nguyên Giáp (đường Nguyễn Văn Bá cũ), phường Thủ Đức.

Lộ trình để né kẹt xe từ 29-10.

Theo đó, Sở Xây dựng thống nhất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực giao lộ đường Võ Văn Ngân - đường Lê Văn Chí.

Phương án cụ thể như sau:

Lắp đặt dải phân cách di động tại giao lộ đường Võ Văn Ngân - Lê Văn Chí và bàn giao cho Đội CSGT Rạch Chiếc chủ động đóng mở tại giao lộ theo tình hình giao thông thực tế.

Mở nhánh rẽ phải từ đường Xa lộ Hà Nội vào đường Võ Văn Ngân.

Bổ sung biển báo “Ngoại lệ” cho xe buýt quay đầu tại giao lộ đường Lê Văn Việt - đường Quang Trung.

Giao Trung tâm Phát triển Hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức khẩn trương phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Xa lộ Hà Nội khẩn trương thực hiện đồng thời theo dõi tình hình giao thông tại khu vực, báo cáo Sở Xây dựng sau 30 ngày triển khai ngoài thực tế.

Giao thông qua khu vực sẽ được theo dõi.