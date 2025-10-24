TP.HCM 'điểm danh' các tuyến thường xuyên xảy ra lấn chiếm vỉa hè, sẽ lắp camera giám sát 24/10/2025 11:15

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP.HCM vẫn còn tồn tại tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để buôn bán, đậu xe, tập kết vật liệu xây dựng, rác thải… gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM về tăng cường quản lý trật tự đô thị, Sở Xây dựng TP đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trái phép, đồng thời tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định trên các tuyến đường trọng điểm.

Sở này nhận định, hiện nay, nhiều địa phương đã chủ động ra quân phối hợp tăng cường công tác xử lý các điểm phức tạp về lòng, lề đường, vỉa hè gây cản trở lưu thông. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng, lề đường, vỉa hè diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực.

Đường An Dương Vương (đoạn qua phường An Lạc và phường Bình Phú); đường Hồng Bàng, đường Đặng Thái Thân (phường Chợ Lớn); đường Hùng Vương (phường An Đông); đường Cống Quỳnh (phường Bến Thành, khu vực chợ Thái Bình); đường Tô Hiệu (phường Phú Thạnh)… là các tuyến còn tình trạng lấn chiếm buôn bán, đỗ xe, chiếm dụng vỉa hè gây cản trở lưu thông và mất mỹ quan đô thị.

Vỉa hè đường Hồng Bàng.

Sở Xây dựng đề nghị Công an TP, UBND phường – xã và lực lượng an ninh cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm tra thường xuyên tại các tuyến nêu trên, kiên quyết xử lý dứt điểm, không để phát sinh tái lấn chiếm sau khi đã xử lý.

Sở Xây dựng hiện giao nhiệm vụ cho Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị và Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình trật tự lòng đường, vỉa hè toàn TP; xác định các tuyến có nguy cơ cao để đề xuất giải pháp chấn chỉnh phù hợp, đồng thời nghiên cứu lắp đặt camera giám sát, biển cảnh báo tại các vị trí phức tạp.

Phương hướng thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và Phòng Cảnh sát giao thông để theo dõi, đánh giá tình hình tại địa phương; xử lý nghiêm các trường hợp để xảy ra tình trạng phức tạp kéo dài về trật tự lòng, lề đường, vỉa hè, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến an toàn đi lại của người dân.