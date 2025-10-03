TP.HCM chuẩn bị đề án mới thu phí vỉa hè 03/10/2025 18:54

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường về tình hình thực hiện công tác quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP.

Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu bãi bỏ các nội dung không còn phù hợp tại các Quyết định số 32/2023 và Quyết định số 45/2023 trình UBND TP trong tháng 10;

Đồng thời, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính rà soát các nội dung quy định về mức phí và việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn TP.HCM theo các Nghị quyết của HĐND TP; Tham mưu xử lý đối với các nội dung không còn phù hợp theo quy định, đảm bảo tiến độ trình HĐND TP trong tháng 11;

TP.HCM đã tạm ngưng thu phí vỉa hè.

Sở Xây dựng cũng được giao phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính rà soát, căn cứ nhu cầu và điều kiện thực tiễn TP.HCM để kiến nghị Bộ Xây dựng, Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2024/NĐ-CP và Nghị định số 165/2024/NĐ-CP cho phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác quản lý, khai thác, sử dụng lòng đường, vỉa hè.

Phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển TP và các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, đánh giá cơ sở pháp lý và sự cần thiết nghiên cứu Đề án quản lý, khai thác và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP; báo cáo kết quả cho UBND TP trong tháng 10.

Sở Xây dựng được giao phối hợp với Sở Tư pháp khẩn trương tham mưu Chủ tịch UBND TP ban hành văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND các phường, xã, đặc khu và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường thực hiện công tác quản lý và sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè theo đúng quy định pháp luật. Hoàn thành trước ngày 15-10.

Thông tin với PLO, đại diện UBND phường Tân Định cho biết, trước khi sáp nhập, vỉa hè được thu phí theo Quyết định 32. Theo đó ở địa bàn quận 1 cũ có tổng cộng 9 vỉa hè đã triển khai thu phí.

Hiện tại trên địa bàn phường Tân Định mới có 41 tuyến đường, song TP chưa có hướng dẫn, quy định cụ thể việc sử dụng vỉa hè cũng như cho thuê lòng đường, vỉa hè nên phường chưa thể triển khai. UBND phường hiện vẫn chờ hướng dẫn của UBND TP.HCM.