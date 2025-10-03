Gọt vỉa hè cho xe rẽ phải: TP.HCM sẽ đánh giá hiệu quả để nhân rộng 03/10/2025 12:48

(PLO)- TP.HCM sẽ đánh giá tác động, ảnh hưởng đến người đi bộ khi gọt vỉa hè cho xe rẽ phải, đồng thời đánh giá tính hiệu quả trước khi nhân rộng.

Những ngày qua, việc xén vỉa hè tại giao lộ Kha Vạn Cân - đường số 2 (phường Thủ Đức, TP.HCM) để mở làn rẽ phải cho xe máy, ô tô đang nhận được sự quan tâm của người dân.

Thực tế, việc tạo lối rẽ phải liên tục bằng cách thu gọn tiểu đảo, xén bớt vỉa hè,... không phải là chuyện mới. Việc làm tưởng chừng như đơn giản này đã nhận được sự ủng hộ từ người dân bởi nó giải quyết đúng điểm nghẽn đang khiến hàng loạt giao lộ trên địa bàn TP thường xuyên ùn ứ, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Điển hình, tại giao lộ Kha Vạn Cân - đường số 2, nơi mật độ phương tiện luôn ở mức cao, chỉ sau khi làn rẽ phải được mở, dòng xe từ Kha Vạn Cân đổ vào đường số 2 để tiếp tục hướng về Võ Nguyên Giáp thoát nhanh đáng kể. Xe cộ không còn phải xếp hàng dài nhích từng chút, không còn cảnh leo lề, chiếm vỉa hè, gây bức xúc cho người đi bộ.

Giao lộ Kha Vạn Cân - đường số 2 vừa mở làn cho xe rẽ phải.

Khu vực thường xuyên ùn ứ.

Chị Dương Thị Mộng Tuyền (phường Thủ Đức) bày tỏ sự hài lòng: “Trước đây, cứ đến giờ cao điểm là xe rẽ phải xếp hàng dài, choáng hết làn đi thẳng, khiến cả nút giao tắc nghẽn. Cạnh đó, khi xe máy, xe ô tô cùng chen chúc rẽ phải dễ dẫn đến xung đột. Giờ chỉ cần tách dòng rẽ phải ra là thấy khác liền, cần nhân rộng cách làm này ở những khu vực phù hợp".

Không riêng chị Tuyền, anh Duy Tuệ, người thường xuyên qua lại tuyến đường này cũng cho rằng nhiều nơi, vỉa hè rộng hơn cả lòng đường trong khi đường hẹp, xe cộ xếp hàng dài nhích từng chút một. Vì vậy, TP nên cân nhắc mở thêm làn rẽ phải tại các điểm nóng như Trường Chinh, Âu Cơ, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng… đặc biệt là khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, nơi thường xuyên kẹt cứng, khi xén tiểu đảo hoặc gọt góc vỉa hè có thể tạo điều kiện quay đầu nhanh, giảm ùn ứ.

Xe thoát nhanh hơn khi được rẽ phải liên tục.

Thực tế, TP.HCM đã áp dụng mô hình này ở một số giao lộ lớn như Kha Vạn Cân - Phạm Văn Đồng, Tô Vĩnh Diện - Võ Văn Ngân, Đình Phong Phú - Lê Văn Việt, Lý Thường Kiệt - Ba Tháng Hai... để tạo làn rẽ phải riêng biệt cho xe lưu thông liên tục, không phải dừng chờ đèn đỏ.

Một giao lộ cũng từng xén vỉa hè mở làn rẽ phải.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết việc mở lối rẽ phải đã có từ lâu. Tuy vậy, nhiều người tham gia giao thông vẫn không nhường lối cho người rẽ phải, dẫn đến ùn ứ khi lưu lượng lưu thông lớn.

Vì vậy, Sở Xây dựng đã cho sơn vạch kẻ tại nhiều nút giao thông để tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện được phép rẽ trái. Đồng thời phối hợp với phòng CSGT, Công an TP.HCM để có những chế tài xử phạt người không nhường đường cho phương tiện được phép rẽ phải tại những nơi có vạch kẻ đường.

TP.HCM sẽ đánh giá hiệu quả việc gọt vỉa hè mở làn đường rẽ phải nhân rộng.

Đây là kế hoạch lâu dài của Sở Xây dựng TP.HCM trong việc góp phần giảm ùn tắc giao thông tại nội đô. Giải pháp này sẽ được đánh giá tổng thể để nhân rộng tại nhiều nút giao thông khác. Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ đánh giá tác động, ảnh hưởng đến người đi bộ khi mở rộng việc gọt vỉa hè cho xe rẽ phải.

Trước đó, TP.HCM đã nỗ lực mở lối cho xe rẽ phải bằng hàng loạt giải pháp, điển hình như kẻ vạch mắt võng cho xe rẽ phải liên tục tại 14 giao lộ, trong đó 7 giao lộ dành cho mọi loại xe. Cạnh đó, TP lắp gần 794 biển "Chú ý nhường đường cho xe rẽ phải" và 800 bộ đèn dành cho xe hai bánh rẽ phải khi đèn đỏ.