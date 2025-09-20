TP.HCM: Vạch mắt võng, đèn rẽ phải bị vô hiệu, người dân ngán ngẩm 20/09/2025 10:49

(PLO)- Nhiều giao lộ tại TP.HCM dù có vạch mắt võng, đèn tín hiệu cho phép xe rẽ phải khi đèn đỏ nhưng vẫn bị vô hiệu hóa bởi người dân dừng xe chắn lối.

Giữa trưa, len lỏi trong dòng xe tấp nập trên đường Điện Biên Phủ (TP.HCM), chị Đặng Thị Huệ Như (phường Gò Vấp) muốn rẽ phải vào đường Cách Mạng Tháng Tám. Chị định lách xe vào vạch mắt võng - làn ưu tiên cho xe rẽ phải nhưng lại vướng hàng loạt xe máy dừng phía trước nên đành phải dừng lại ngay trên phần vạch mắt võng, chờ hết đèn đỏ để lưu thông.

Lối rẽ bị chặn, vạch, đèn ưu tiên thành vô dụng

Ghi nhận thực tế tại nhiều giao lộ ở TP.HCM, vạch mắt võng – vốn được thiết kế để tạo làn đường rẽ phải liên tục, giúp giảm ùn tắc, đang dần bị phớt lờ, lấn chiếm, dừng đỗ tùy tiện.

Hiện nay, TP.HCM có hàng loạt giao lộ được thiết kế cho phép rẽ phải khi đèn đỏ, đặc biệt là với xe hai bánh. Các vạch mắt võng được kẻ rõ trên mặt đường, kèm theo mũi tên chỉ hướng và biển cảnh báo "chú ý nhường đường cho xe rẽ phải" treo trên giao lộ hoặc in trực tiếp xuống lòng đường. Đây được xem là giải pháp thông minh giúp dòng xe rẽ phải không bị ảnh hưởng bởi đèn đỏ và giảm tải áp lực tại các nút giao thông lớn.

Vạch mắt võng cho xe rẽ phải.

Ghi nhận tại các giao lộ như Cách Mạng Tháng 8 – Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai – Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tôn Đức Thắng - Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng... không khó để bắt gặp cảnh tượng người đi đường thản nhiên dừng xe chờ đèn đỏ ngay trên vạch mắt võng, chắn kín lối rẽ.

Xe dừng, đỗ trên vạch mắt võng.



Phương tiện đỗ kín vạch mắt võng tại giao lộ Điện Biên Phủ - Cách Mạng Tháng Tám.

“Có hôm tôi muốn rẽ phải ở đoạn Điện Biên Phủ thì bị chặn kín mít. Nhắc người phía trước thì họ quay lại nhìn như mình làm phiền” - chị Hoàng Linh (phường Bảy Hiền) bức xúc kể và cho biết có rất nhiều bảng thông báo, nhắc nhở nhường đường cho xe rẽ phải nhưng nhiều người vẫn lơ đi.

Không chỉ dừng đè lên vạch mắt võng, tại nhiều giao lộ dù đã thiết kế cho phép xe rẽ phải khi đèn đỏ thì các phương tiện vẫn khiến cho đèn tín hiệu trở nên... vô tác dụng.

Lối rẽ phải kín phương tiện trên đường Điện Biên Phủ.

Trên các trục đường huyết mạch như Điện Biên Phủ, Nguyễn Đình Chiểu... hàng loạt nút giao được lắp đặt mũi tên tín hiệu xanh dành riêng cho xe máy rẽ phải liên tục. Thế nhưng, thực tế cho thấy tín hiệu ấy đôi khi chỉ mang tính chất... minh họa bởi dòng xe phía sau vẫn phải chôn chân tại chỗ. Chỉ cần có một phương tiện dừng chắn ngay đầu làn rẽ phải là hàng dài xe máy bật xi nhan phía sau đành đứng chờ bất lực.

Hình ảnh xe phía trước chắn đường rẽ phải thường xuyên diễn ra.

Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng vào giờ cao điểm, đường hẹp, xe đông, khoảng trống để tránh vạch gần như không còn. Nhiều người dù muốn chấp hành đúng nhưng khi bị kẹt cứng giữa dòng xe, họ đành bất lực.

14 giao lộ, 800 bộ đèn cho xe rẽ phải

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, đến nay trên địa bàn thành phố có tổng cộng 14 giao lộ đã thực hiện vẽ vạch phần đường rẽ phải liên tục.

Trong đó có 7 giao lộ bố trí phần đường rẽ phải dành cho tất cả các phương tiện là Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị - Cách Mạng Tháng 8 - Điện Biên Phủ - Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng - Trương Định - Nguyễn Thị Minh Khai - 3 Tháng 2 - Thành Thái - Ngã 4 Phú Nhuận - Cộng Hòa - Đường 18E.

7 giao lộ bố trí phần đường rẽ phải liên tục dành cho xe 2 bánh Nguyễn Trãi - Nguyễn Tri Phương - Pasteur - Lý Tự Trọng - Lý Tự Trọng - Đồng Khởi - An Dương Vương - Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Cộng Hòa - đường 18E.

Tổng cộng đã gắn 794 biển báo "chú ý nhường đường cho xe rẽ phải" tại các vị trí có gắn đèn xe máy rẽ phải. Tổng cộng đã gắn 800 bộ đèn dành cho xe 2 bánh rẽ phải.

TP.HCM có 14 giao lộ vẽ vạch mắt võng phần đường cho xe rẽ phải.

"Thực tế ghi nhận tình trạng giao thông khu vực các giao lộ cho xe rẽ phải có chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện rẽ phải trên phần đường dành riêng, giảm dòng xe chờ đèn tại giao lộ và định hướng cho người tham gia giao thông nhận biết từ xa.

Bên cạnh đó vẫn có những tồn tại về việc bố trí làn xe rẽ phải liên tục cho tất cả các loại xe trên đường như gây thu hẹp phần đường lưu thông cho phương tiện đi thẳng, dẫn đến việc có lúc xe đi thẳng dừng chờ đèn tín hiệu giao thông trên phần đường kẻ vạch mắt võng, gây cản trở các phương tiện rẽ phải" - Sở Xây dựng nhận định.

Xe ô tô không thể rẽ phải vì vướng phương tiện phía trước.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả của việc bố trí phần đường dành riêng cho xe rẽ phải tại các giao lộ, điều chỉnh bề rộng các làn đường phù hợp với tình hình giao thông thực tế để phát huy hiệu quả tối đa của phương án này.