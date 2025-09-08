TP.HCM sẽ xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lề đường, vỉa hè 08/09/2025 19:59

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tăng cường công tác quản lý và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Nhiều trường hợp lấn lề đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Ảnh minh họa: NC

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị Công an TP tiếp tục chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an phường, xã, đặc khu tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định.

Bên cạnh đó, Công an TP cần phối hợp các đơn vị có liên quan và địa phương xử lý các điểm phức tạp về trật tự lòng, lề đường, vỉa hè, các khu vực chợ tự phát. Trong đó, tập trung xử lý phương tiện xe ba, bốn bánh tự chế, xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật lưu thông và dừng đỗ gây mất trật tự an toàn giao thông.

Sở Xây dựng đề nghị UBND phường, xã, đặc khu tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Trong đó tập trung các điểm, vị trí như nhà chờ, điểm dừng, bến bãi xe buýt, khu vực kinh doanh tự phát, khu vực xung quanh các chợ đầu mối và chợ truyền thống, khu vực trước cổng trường, bệnh viện, khu chế xuất, khu công nghiệp và các vị trí nguy cơ ùn tắc giao thông.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè tại các khu dân cư; vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác nơi công cộng.

Sở Xây dựng giao trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức... tăng cường rà soát, đánh giá tình hình trật tự lòng, lề đường, vỉa hè trên địa bàn TP.

Các đơn vị cần lắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát, biển cảnh báo, tại các vị trí phức tạp. Song song đó là tăng cường phối hợp với địa phương trong việc bảo đảm giao thông thông suốt tại các nút giao, giao lộ trọng điểm.