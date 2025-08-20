Thu phí vỉa hè, lòng đường: Sở Xây dựng có đề xuất mới 20/08/2025 10:13

(PLO)- TP.HCM đang chờ đề án thu phí vỉa hè, lòng đường mới phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phát huy giá trị kinh tế - xã hội.

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản gửi UBND các xã, phường, đặc khu Côn Đảo và các đơn vị liên quan về việc triển khai hiệu quả công tác quản lý, thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP.

Đề nghị địa phương vẫn tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân

Theo đó, việc triển khai thu phí vỉa hè hiện nay được thực hiện dựa trên nghị quyết của HĐND số 01/2018 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 07/2020), Nghị quyết 15/2023 (áp dụng trên địa bàn TP.HCM trước đây) và Nghị quyết 106/2019 (trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây).

Các nghị quyết nêu trên được ban hành và áp dụng trên phạm vi địa giới hành chính của TP.HCM cũ và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, đến nay vẫn chưa có nghị quyết mới bãi bỏ hoặc thay thế. Các nghị quyết này vẫn có hiệu lực thi hành trên phạm vi địa giới hành chính của TP.HCM cũ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Trong thời gian chờ UBND TP.HCM xem xét chỉ đạo, quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ theo quy định hiện hành, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp với UBND cấp xã hướng dẫn hoặc tiếp nhận các hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đến Sở Xây dựng để giải quyết khi tổ chức, cá nhân đề nghị thực hiện các thủ tục nêu trên theo quy định, lưu ý không từ chối tiếp nhận hồ sơ.

TP.HCM sẽ tiếp tục thu phí vỉa hè, lòng đường trong khi chờ đề án mới.

Trước đó, từ ngày 1-1-2024, TP.HCM chính thức triển khai thu phí tạm thời sử dụng vỉa hè, lòng đường. Mức phí dao động từ 50.000 - 350.000 đồng/m²/tháng đối với hoạt động trông giữ xe; từ 20.000 - 100.000 đồng/m²/tháng đối với các mục đích khác như kinh doanh dịch vụ, buôn bán...

Đầu năm 2025, việc thu phí vỉa hè, lòng đường tạm ngưng do Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực không cho phép UBND cấp tỉnh ban hành quy định riêng liên quan việc sử dụng hè phố cho mục đích kinh doanh.

Để việc quản lý lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP.HCM phù hợp với các quy định cũng như tình hình thực tiễn và nhu cầu của người dân, Sở Xây dựng đã có công văn đề xuất UBND TP xem xét bãi bỏ Quyết định 32/2023 và đã được TP chấp thuận.

Đồng thời, Sở Xây dựng cũng đề xuất UBND TP giao cho sở phối hợp cùng Viện Nghiên cứu và Phát triển TP.HCM xây dựng đề án Quản lý, khai thác và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP.HCM theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công".

Đề án sẽ tổng hợp thông tin, kinh nghiệm từ các địa phương từng áp dụng như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ để làm cơ sở triển khai trên toàn TP.HCM.

Nếu được chấp thuận, đề án sẽ hoàn thiện trong vòng 12 tháng, tổ chức thí điểm tại một số phường trung tâm, các tuyến đường có vỉa hè đủ rộng, phù hợp với nhu cầu giao thông, phát triển kinh tế - du lịch… sau đó mới mở rộng triển khai trên toàn địa bàn.

Cần một nghị quyết chung sau sáp nhập để thực thi

Trao đổi với PLO, một lãnh đạo UBND phường cho biết, hiện nay các địa phương đang thực hiện theo chỉ đạo từ Sở Xây dựng liên quan đến việc thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường.

Cụ thể, theo nội dung văn bản hướng dẫn, Sở Xây dựng đang yêu cầu các đơn vị có liên quan phối hợp cùng UBND các phường, xã để tiếp nhận và tổng hợp hồ sơ hành chính liên quan đến hoạt động này. Sau đó, các hồ sơ sẽ được chuyển về Sở để xem xét, hướng dẫn giải quyết.

Do đặc thù về mặt hành chính và địa giới, ba địa phương trước sáp nhập gồm TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cần phải có một Nghị quyết chung mới có thể triển khai việc thu phí.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, UBND các phường, xã vẫn đang chờ TP.HCM hướng dẫn cụ thể về việc thu phí vỉa hè, lòng đường. Chính vì vậy, hiện tại địa phương vẫn chưa thể triển khai thu phí tiếp tục và đang chờ chỉ đạo tiếp theo từ TP.HCM.