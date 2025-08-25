Nhiều ô tô nổ lốp vì vỉa hè lồi lõm giữa trung tâm TP.HCM

Ngày 25-8, ghi nhận của PLO tại một đoạn vỉa hè trước số nhà 193 – 195 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, TP.HCM, một phần của bề mặt gạch lát bị bong tróc tạo thành “vệt cắt” sắt nhọn nằm sát một hố ga gây nguy hiểm cho người đi đường.
Anh Giáp Thanh Đạt, người dân sống quanh khu vực cho biết: “Vỉa lòi ra, hố ga thì thụt vào, như một cái bẫy chờ sẵn. Xe nào từ ngoài lạng vào là dính ngay, nhẹ thì trầy xe, chứng kiến nhiều trường hợp bị nổ lốp, nguy hiểm lắm”.
Cũng theo người dân, tình trạng này đã xuất hiện trong nhiều tuần qua nhưng vẫn chưa được xử lý. Đặc biệt, vào buổi tối, khu vực này thiếu ánh sáng chiếu rọi, khiến người điều khiển xe máy, xe ô tô dễ gặp nguy hiểm khi không quan sát kịp chỗ lồi lõm.
Trao đổi với PV, đại diện lãnh đạo UBND phường Bến Thành cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh, UBND phường sẽ kiến nghị phối hợp với các đơn vị liên quan, trong đó có lực lượng quản lý hạ tầng đô thị, để tiến hành kiểm tra và xử lý sớm nhằm đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông.