TP.HCM chuẩn bị khởi công, khánh thành hàng loạt dự án 3 tháng cuối năm 23/10/2025 15:42

(PLO)- TP.HCM đặt mục tiêu khởi công, khánh thành hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm trong 3 tháng cuối năm 2025, từ metro, cao tốc đến cải tạo môi trường đô thị.

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM đã có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025.

9 tháng 4 vụ ùn tắc giao thông

Theo sở này, trong 9 tháng qua, TP đã xảy ra 1516 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm), làm chết 759 người, bị thương 865 người. So với cùng kỳ 2024 giảm 614 vụ, giảm 56 người chết, giảm 565 người bị thương.

Tính đến nay, trên địa bàn TP còn lại một điểm hay xảy ra tai nạn giao thông (cầu Kênh Một Tấn trên đường Võ Chí Công).

Trên địa bàn TP còn 24 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông. Thực tế ghi nhận xảy ra bốn vụ ùn ứ giao thông và lực lượng Công an đã giải quyết nhanh chóng, kịp thời, không để kéo dài.

9 tháng đầu năm, TP có 4 vụ ùn ứ.

Sở Xây dựng đã chủ trì tổ chức lập và trình cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư 13 dự án. Trong đó có các dự án rất quan trọng như đường Vành đai 4 TP, cầu đường Bình Tiên và 4 dự án BOT (mở rộng Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, Quốc lộ 22, đường trục Bắc Nam).

Hiện nay, Sở Xây dựng đang tiếp tục thực hiện chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2026-2030 khoảng 154 dự án hạ tầng giao thông. Đồng thời, tham gia góp ý chuyên ngành gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo chủ trương đầu tư công khoảng 911 dự án thuộc hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Về khởi công, hoàn thành, từ đầu năm 2025 đến nay TP đã khởi công 26 dự án; hoàn thành đưa vào sử dụng 30 dự án.

Tăng tốc khởi công, khánh thành hàng loạt dự án

Trong 3 tháng cuối năm, Sở Xây dựng đặt mục tiêu phối hợp với chủ đầu tư, các đơn vị liên quan khởi công 20 công trình như cao tốc TP.HCM - Mộc Bài; đầu tư hoàn chỉnh nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 50; Vành đai 2 (đoạn 1, đoạn 2); tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Tham Lương)...

Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi; cầu đường Nguyễn Khoái; Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm; Nâng cấp, mở rộng đường phân khu ĐX 144; Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ ĐH606 đến giáp đường vành đai Bắc Mỹ Phước...

Nút giao An Phú đang tăng tốc thi công.

Cạnh đó, TP dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng 25 công trình thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông. Đơn cử như nút giao An Phú, đường Lương Định Của (đoạn từ nút giao Trần Não đến đường Nguyễn Hoàng), đường Chu Văn An (từ ngã 5 Bình Hòa đến cầu Chu Văn An), Đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài....

Ngoài ra, sở sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật như xây dựng công viên Tân Thạnh Tây; xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An cũ qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương cũ, Đồng Nai qua sông Sài Gòn).

Chỉnh trang trục đường Thùy Vân; đầu tư vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước đường Huỳnh Văn Lũy; Xây dựng công viên Tân Chánh Hiệp (khu ao cá Tân Chánh Hiệp) phường Trung Mỹ Tây...