TP.HCM tập trung xử lý ùn tắc giao thông tại 336 điểm có nguy cơ 21/10/2025 10:52

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM đã có kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.HCM.

Đồng loạt xử lý 336 điểm ùn tắc giao thông

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ùn tắc giao thông ở TP.HCM thời gian qua diễn biến phức tạp, có chiều hướng ngày càng gia tăng. Trong thời gian qua, các tuyến đường trọng điểm của thành phố thường xuyên rơi vào cảnh kẹt xe kéo dài, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm hoặc khi thời tiết bất lợi.

Cụ thể, tại những trục giao thông quan trọng như Quốc lộ 13, Xa lộ Hà Nội, đường Cộng Hòa hay ngay giữa lòng trung tâm thành phố thường xuyên xảy ra tình trạng dòng xe cộ chật kín, nhích từng chút một. Những làn xe nối đuôi nhau kéo dài cả cây số, trong khi người dân phải chật vật, mệt mỏi tìm cách len lỏi giữa dòng người và xe để kịp giờ làm, giờ học hay trở về nhà.

Anh Nguyễn Hữu Huy (phường Hiệp Bình) ngán ngẩm : "Chỉ có 3km từ Quốc lộ 13 qua cầu Bình Triệu 2 đến Hàng Xanh mà mất hơn 30 phút, có khi còn lâu hơn. Tốc độ chậm hơn cả người đi bộ. Ngày nào xe cộ cũng đông nghẹt từ sáng sớm, mà chỉ cần một chiếc xe rẽ trái hay phải là cả dòng xe phía sau bị kẹt cứng. Xe máy muốn đi cũng phải len lỏi từng chút một".

Còn ông Đoàn Lưu Minh (phường Linh Xuân) thì cho rằng lý do các đại lộ lớn ở TP.HCM cũng ùn tắc là bởi đường nhánh băng cắt quá nhiều. Ông dẫn chứng trên đường Phạm Văn Đồng, Xa Lộ Hà Nội, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh... là những tuyến đường rất rộng nhưng vẫn ùn tắc vì xung đột tại các giao lộ. Mỗi sáng di chuyển trên Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí, Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị.... mất 3 hồi đèn chưa nhích qua được giao lộ.

Chính vì vậy, giải pháp cầu vượt, đường trên cao được xem là một phương án căn cơ trong bối cảnh hiện nay.

Ùn ứ mỗi sáng trên Quốc lộ 13.

Nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND TP, các đơn vị liên quan được giao tập trung thực hiện tốt nhiều giải pháp, ưu tiên xử lý có trọng tâm, trọng điểm, sớm khắc phục các điểm ùn tắc giao thông cục bộ. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình giao thông trọng điểm, không để ùn tắc giao thông do nguyên nhân công trình thi công.

Theo đó, các đơn vị tập trung xử lý 336 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông với 186 điểm nguy cơ cao, tập trung tại khu vực trung tâm và các tuyến cửa ngõ ra vào TP như Quốc lộ 13, cầu Bình Triệu 1, cầu Phú Cường, Quốc lộ 1, Quốc lộ 51, Quốc lộ 22, nút giao An Phú, cảng Cát Lái, cảng Bình Dương,...

Dòng xe nối đuôi nhau di chuyển.

Sở Xây dựng đề nghị Công an TP.HCM kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm dễ gây ra ùn tắc giao thông như lưu thông vào đường cấm, giờ cấm; lưu thông không đúng phần đường, làn đường quy định; không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông; dừng đỗ xe sai quy định... tăng cường công tác xử phạt vi phạm qua hình ảnh.

Phòng Quản lý Xây dựng công trình giao thông đường bộ được giao tham mưu Sở Xây dựng thành lập các Tổ công tác phối hợp xử lý ùn tắc giao thông theo một số tuyến, khu vực trọng điểm. Đồng thời, có giải pháp kỹ thuật phù hợp để xe 2 bánh được rẽ phải liên tục tại một số giao lộ đủ điều kiện nhằm khắc phục tình trạng lưu thông trên vỉa hè.

Đơn cử như khu vực trung tâm TP, tuyến Xa lộ Hà Nội - Mai Chí Thọ - nút An Phú - cảng Cát Lái; tuyến cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; Quốc lộ 13 - cầu Bình Triệu; Quốc lộ 22; Quốc lộ 51; đoạn nối cao tốc TP.HCM- Trung Lương; đường Mỹ Phước - Tân Vạn; đường Nguyễn Tất Thành; đường Nguyễn Hữu Thọ; đường Cộng Hòa; đường Lý Thường Kiệt; đường Hai Bà Trưng; khu vực cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu...).

Ùn tắc giao thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Phòng Quản lý Xây dựng công trình giao thông đường bộ tham mưu, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công trình giao thông trọng điểm, đảm bảo tiến độ nút giao An Phú (hoàn thành nhánh cầu N2 - XL11 trước ngày 31-12-2025 và hầm HC1-02-XL06 trước 15-1-2026); Vành đai 2 (khởi công đoạn 1 trước ngày 15-11, khởi công đoạn 2, đoạn 3 trước ngày 30-10;

Vành đai 3 (thông xe đoạn tuyến phía Đông và thông xe kỹ thuật đoạn phía Tây trước ngày 31-12, nút giao Mỹ Thủy (hoàn thành cầu Kỳ Hà 3 trong năm 2025, hoàn thành cầu Kỳ Hà 4, các nhánh bờ tả, bờ hữu và cầu vượt trên Vành đai 2 trước ngày 30-3- 2026 và hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 6-2026).

Metro sẽ là xương sống cho hệ thống giao thông

Trao đổi với PV PLO, Nhà giáo Nhân dân - PGS TS Hồ Thanh Phong, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế, nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Bàng phân tích, căn nguyên sâu xa của kẹt xe và tình trạng quá tải hạ tầng nằm ở bất cân đối giữa cung và cầu.

Cầu quá lớn nhưng cung hạ tầng lại không đáp ứng. Nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân để di chuyển là thật nhưng nếu tiếp tục để cung yếu hơn cầu sẽ không tránh khỏi tình trạng giao thông hỗn loạn, nghẹt thở, ô nhiễm ngày càng trầm trọng.

Muốn xác định nhu cầu thực sự, TP.HCM phải có một hệ thống dữ liệu giao thông chi tiết: bao nhiêu người sinh sống tại mỗi khu dân cư, họ di chuyển từ đâu đến đâu mỗi ngày, vào những khung giờ nào, bằng phương tiện gì. Đây được gọi là ma trận O-D (Origin – Destination), là một bảng tính xác định luồng di chuyển theo không gian và thời gian. Chính từ những số liệu này, thành phố mới có thể xây dựng được các phương án cung ứng phù hợp.

Phương tiện cá nhân ngày càng tăng là một trong những nguyên nhân gây nên ùn tắc giao thông

PGS.TS Phong nhận định TP.HCM cần thiết lập một hệ thống vận tải công cộng đa tầng, liên kết chặt chẽ. Trong đó, metro chính là xương sống trên những tuyến đường có lưu lượng lớn, vận chuyển được hàng trăm người trong mỗi chuyến, giảm áp lực cho mặt đất, khi ấy mới có thể giải quyết bài toán ùn tắc giao thông.

Tuy nhiên, hệ thống metro hiện nay vẫn chưa phủ khắp và chi phí đầu tư rất lớn. Trong trung hạn, thành phố có thể phát triển các xương nhánh là những tuyến xe buýt điện vệ tinh, kết nối các khu dân cư lớn tới các trạm metro gần nhất.

Xã hội phải vận động, giải pháp căn cơ là tạo ra đủ lựa chọn công cộng chất lượng, thuận tiện, đúng giờ, an toàn để người dân tự nguyện chuyển đổi. Khi đó, dù không cấm, nhu cầu đi xe cá nhân cũng sẽ giảm xuống một cách tự nhiên, hiệu quả và bền vững. PGS TS Hồ Thanh Phong

Đại diện Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM cho biết, để kéo giảm ùn tắc giao thông, trên địa bàn TP hiện có 530 camera quan sát giao thông, nhiều camera giám sát tốc độ tự động và 31 camera AI nhận diện vi phạm tại các giao lộ.

Phòng CSGT xác định kéo giảm ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong thời gian tới.

PC08 đã xây dựng phương án và phối hợp các cơ quan, doanh nghiệp thử nghiệm hệ thống giám sát tập trung tích hợp trí tuệ nhân tạo, đặc biệt ưu tiên triển khai tại các vị trí trọng yếu, những điểm đen về ùn tắc, tai nạn giao thông.

Hệ thống này có khả năng cảnh báo từ sớm, từ xa, có khả năng kiểm đếm phương tiện để phân luồng giao thông tại các giao thông, tự động điều tiết giao thông hợp lý.