TP.HCM hoàn thành 69 dự án giao thông trọng điểm trong 5 năm qua 19/10/2025 16:05

(PLO)- Trong giai đoạn 2021-2025, TP.HCM nỗ lực hoàn thành và đưa vào sử dụng 69 dự án giao thông trọng điểm để kéo giảm ùn tắc giao thông, tăng cường kết nối liên vùng.

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản gửi Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM về việc rà soát, cập nhật kết quả thực hiện 4 chương trình phát triển của TP phục vụ định hướng phát triển về kinh tế - xã hội của TP trong giai đoạn sắp tới.

69 dự án giao thông trọng điểm hoàn thành

Trong đó, nổi bật là trong giai đoạn 2021-2025, TP đã tập trung, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng 69 dự án giao thông trọng điểm.

Điển hình, thành phố đã vận hành chính thức và đưa vào khai thác thương mại tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) vào ngày 22-12-2024, cầu Thủ Thiêm 2, đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa; Xây dựng hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ;

Cạnh đó là dự án Quốc lộ 50, đường Dương Quảng Hàm; đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ đường Nguyễn Thị Định đến Đỗ Xuân Hợp), đường Nguyễn Hữu Cảnh, đường Đặng Thúc Vinh, đường Tô Ký, cầu Bưng, cầu Phước Lộc, cầu Tăng Long... góp phần kéo giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông tại khu vực, tăng cường giao thông kết nối vùng và phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã đưa vào sử dụng.

Đồng thời, TP khởi công, triển khai thực hiện đầu tư 35 dự án/gói thầu, bao gồm Vành đai 3 TP.HCM, nút giao An phú, đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa, Quốc lộ 50; dự án Vành đai 2 đoạn 1 và đoạn 2; Xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn; xây dựng hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm; Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi,...

Nút giao An Phú là dự án trọng điểm. Ảnh: Thuận Văn

TP.HCM đã xóa ngập cho 5 tuyến đường Về công tác chống ngập, TP.HCM đã giải quyết được 5/18 tuyến đường ngập do mưa, đơn cử như Tân Quý, Trương Công Định, Ba Vân, Bàu Cát, Nguyễn Hữu Cảnh, đạt tỷ lệ 27,77%. Đối với chỉ tiêu giải quyết ngập do triều, TP đã giải quyết được 1/7 tuyến trục chính Nguyễn Văn Hưởng; Đang thực hiện dự án giải quyết ngập do triều cho khu vực TP có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) (khối lượng đạt 93,33%); sau khi dự án hoàn thành sẽ giải quyết được 5/7 tuyến trục chính; TP cũng đang thi công dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa (3 đoạn: 2, 3, 4) để giải quyết ngập do triều khu vực Bình Qưới (điểm ngập triều còn lại). Về lâu dài, TP cũng đang thi công xây dựng các nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch.

Quyết tâm giải bài toán kẹt xe vào năm 2035

Thông tin thêm về các giải pháp kéo giảm ùn tắc giao thông, đại diện Sở Xây dựng cho biết, hiện toàn thành phố ghi nhận 336 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, trong đó có tới 186 điểm được đánh giá là có nguy cơ cao, chủ yếu tập trung tại khu vực trung tâm và các cửa ngõ ra vào. Trước thực trạng này, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm đã và đang được triển khai, với vai trò then chốt trong việc tháo gỡ nút thắt hạ tầng.

Các công trình như Vành đai 2, Vành đai 3, nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy được xem là những mảnh ghép chiến lược trong bức tranh giao thông đô thị hiện đại. Trong đó Vành đai 2 (đoạn 1, 2) dự kiến khởi công vào tháng 11, hoàn thành năm 2027; Mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành (đoạn từ nút giao An Phú đến vành đai 2) sẽ khởi công ngày 30-10, hoàn thành năm 2026.

Nút giao An Phú dự kiến thông xe nhánh N2 trước 31-12; thông xe hầm chui HC1-02 trước 15-1-2026; toàn bộ công trình hoàn thành vào tháng 9-2026. Nút giao Mỹ Thủy hiện đang thi công, dự kiến hoàn thành tháng 6-2026.

Cao tốc, vành đai...sẽ là lời giải cho bài toán ùn tắc ở TP.HCM.

Có thể thấy, thành phố đang bước vào một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ về hạ tầng giao thông, với mục tiêu đầy tham vọng: chấm dứt tình trạng kẹt xe vào năm 2035. Cam kết này được chính Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đưa ra tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

TP sẽ tập trung đầu tư mạnh mẽ vào 3 tuyến vành đai với tổng chiều dài hơn 360 km. Vành đai 2 đang được hoàn thiện, vành đai 3 tăng tốc thi công, trong khi vành đai 4 sẽ khởi công vào năm 2026. Đồng thời, hàng loạt tuyến quốc lộ huyết mạch như QL1, QL13, QL22 và cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, TP.HCM – Chơn Thành cũng được nâng cấp, mở rộng, tạo mạng lưới giao thông liên vùng liền mạch.

Đây là những tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ với TP.HCM mà còn đối với toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trong khi đó, hệ thống đường sắt đô thị, metro được xem là giải pháp mang tính bền vững. Tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã hoàn thành và đi vào vận hành.

Các tuyến metro tiếp theo đang được xúc tiến đầu tư nhờ cơ chế thu hút tư nhân do Trung ương cho phép. Nhiều tập đoàn lớn đã bày tỏ quan tâm, mở ra hy vọng cho sự đột phá của giao thông công cộng thành phố.