Chuyển động mới tại 2 dự án mở rộng Quốc lộ 1 và nâng cấp đường trục Bắc - Nam 17/10/2025 16:27

(PLO)- TP.HCM đang đẩy nhanh tiến độ 2 dự án BOT cửa ngõ là mở rộng Quốc lộ 1 và nâng cấp đường trục Bắc - Nam.

Nhằm lựa chọn các phương án kiến trúc tối ưu cho hai dự án giao thông quy mô lớn, UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc hạng mục cầu vượt nút giao thông Kinh Dương Vương, cầu Bình Điền và các hạng mục công trình nút giao thông Bình Thuận.

Các hạng mục này thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An cũ).

Cầu vượt Kinh Dương Vương sẽ được xây dựng tại giao lộ Quốc lộ 1 - Kinh Dương Vương, quy mô 4 làn xe. Cầu Bình Điền trên Quốc lộ 1 bắc qua sông Chợ Đệm, bên cạnh cây cầu hiện hữu 8 làn xe sẽ xây thêm hai cầu song hành ở hai bên, mỗi bên 2 làn xe.

Còn nút giao Bình Thuận là nơi giao giữa Quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Linh - đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Khu vực sẽ được xây dựng nút giao 3 tầng (hầm chui, mặt đất, cầu vượt).

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 có chiều dài hơn 9,6 km, mở rộng mặt đường từ 20 - 25 m hiện hữu lên 60 m, đáp ứng 10 - 12 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 16.285 tỉ đồng.

Quốc lộ 1 sẽ được mở rộng lên 60 m.

Đồng thời, UBND TP.HCM cũng ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc hạng mục cầu vượt tuyến chính dự án nâng cấp đường trục Bắc -Nam (từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành).

Toàn bộ dự án có chiều dài tuyến khoảng 8,097 km, tổng mức đầu tư 9.894 tỉ đồng, từ mố M2 cầu Rạch Đĩa đến cuối tuyến không bao gồm nút giao Nguyễn Văn Linh và nút giao Bến Lức - Long Thành. Phạm vi nghiên cứu thi tuyển là hạng mục cầu vượt tuyến chính (đường trên cao) dài 6,62 km.

Đường trên cao được thiết kế với quy mô mặt cắt ngang 18,5 m, bố trí 4 làn xe ô tô (2 làn mỗi chiều), tốc độ thiết kế 80 km/h, đi giữa tuyến chính Bắc – Nam, hoàn toàn tách biệt với hệ thống đường song hành dân sinh bên dưới; các làn chỉ dành cho ô tô, không tổ chức làn xe máy, xe thô sơ trên cầu vượt.

Hai dự án này được đầu tư theo phương thức đối tác công tư - hợp đồng Xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Hội đồng thi tuyển gồm 9 thành viên là các chuyên gia, giảng viên, kiến trúc sư đầu ngành đến từ nhiều đơn vị uy tín. Trong suốt quá trình tổ chức cuộc thi, Hội đồng sẽ đánh giá các phương án dự thi trên cơ sở báo cáo thẩm định tính hợp lệ từ Tổ kỹ thuật. Tất cả thành viên đều có trách nhiệm đảm bảo tính minh bạch, công bằng, trung thực và giữ bí mật tuyệt đối, tránh mọi hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến kết quả đánh giá.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM đã phê duyệt nhiệm vụ thiết kế thi tuyển kiến trúc cho 2 dự án nói trên, làm cơ sở để triển khai công tác tổ chức thi tuyển, thu hút các đơn vị thiết kế, tư vấn trong và ngoài nước tham gia, từ đó lựa chọn được phương án tối ưu, vừa đảm bảo kỹ thuật, giao thông, vừa có giá trị thẩm mỹ cao, góp phần tạo điểm nhấn cho bộ mặt đô thị.