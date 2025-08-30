TP.HCM tìm ý tưởng cho cầu vượt, nút giao thuộc dự án mở rộng Quốc lộ 1 30/08/2025 09:57

(PLO)- TP.HCM tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu vượt, nút giao thuộc dự án mở rộng quốc lộ 1 để tìm ra phương án tối ưu, khả thi, độc đáo, hiện đại, đặc sắc và tạo điểm nhấn trong khu vực cửa ngõ phía Nam TP.HCM.

UBND TP.HCM vừa có Quyết định về duyệt kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc cầu vượt nút giao thông Kinh Dương Vương, cầu Bình Điền và các hạng mục công trình nút giao thông Bình Thuận, thuộc dự án thành phần 3, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An cũ), nay là đường Lê Khả Phiêu.

Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư - hợp đồng xây dựng - kinh doanh – chuyển giao (BOT).

Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng tổ chức cuộc thi tuyển nói trên. Phạm vi nghiên cứu thi tuyển bao gồm các hạng mục cầu vượt nút giao thông Kinh Dương Vương, cầu Bình Điền, nút giao thông Bình Thuận, thuộc phường Tân Tạo, phường An Lạc, xã Tân Nhựt và xã Bình Chánh.

Cụ thể, cầu vượt nút giao thông đường Kinh Dương Vương nằm tại giao lộ đường Lê Đức Anh (Quốc lộ 1A) và đường Kinh Dương Vương. Quy mô cầu vượt 4 làn xe trên Quốc lộ 1, băng qua đường Kinh Dương Vương và đường Trần Đại Nghĩa. Diện tích chiếm đất khoảng 6,24 ha.

Cầu Bình Điền nằm trên Quốc lộ 1A bắc qua sông Chợ Đệm. Phạm vi tính từ tim sông Chợ Đệm về nút giao thông Bình Thuận, khoảng 350m, về phía nút giao thông Kinh Dương Vương khoảng 330m. Quy mô gồm một đơn nguyên xây mới giai đoạn 1 và một đơn nguyên xây mới giai đoạn 2. Diện tích chiếm đất khoảng 8,03 ha.

Nút giao thông Bình Thuận trên Quốc lộ 1.

Nút giao thông Bình Thuận nằm tại giao lộ đường Quốc lộ 1A và đường Nguyễn Văn Linh. Phạm vi Quốc lộ 1 tính từ tim đường Nguyễn Văn Linh về phía Cao tốc Bến Lức – Long Thành khoảng 395m, về phía cầu Bình Điền khoảng 390m.

Đường Nguyễn Văn Linh tính từ tim Quốc lộ 1A về phía đường Võ Trần Chí khoảng 382m, về phía cầu Cần Giuộc khoảng 380m. Quy mô gồm 2 cầu vượt được mở rộng thêm trên Quốc lộ 1, 2 hầm chui 4 làn xe theo hướng đi thẳng từ đường Nguyễn Văn Linh qua đường dẫn cao tốc, 1 cầu vượt bộ hành trên đường dẫn cao tốc và 1 cầu vượt bộ hành trên đường Nguyễn Văn Linh. Diện tích khoảng 13,57ha.

Cuộc thi tuyển phương án kiến trúc nhằm lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu, có tính khả thi cao, độc đáo, hiện đại, đặc sắc và tạo điểm nhấn trong khu vực cửa ngõ phía Nam TP.HCM. Việc tổ chức thi tuyển dự kiến là 65 ngày sau khi UBND TP phê duyệt kế hoạch thi tuyển.

TP.HCM tổ chức thi tuyển rộng rãi, không hạn chế số lượng tổ chức tham gia. Các đơn vị, tổ chức tư vấn đăng ký tham gia sẽ được xem xét, đánh giá hồ sơ năng lực và mời tham gia vòng thực hiện sản phẩm thiết kế thi tuyển.

Hội đồng thi tuyển đánh giá, xếp hạng, lựa chọn phương án ý tưởng tối ưu nhất báo cáo chủ đầu tư trình UBND TP quyết định phê duyệt và thực hiện công bố kết quả, trao giải thưởng theo quy định.

Cuộc thi tuyển dành cho các đơn vị tư vấn thiết kế là công ty, tổ chức hoặc liên danh, đặc biệt am hiểu chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch, giao thông cầu đường đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và tính đặc thù của công trình thi tuyển, có đủ năng lực hoạt động, uy tín, có kinh nghiệm thực tế liên quan và hành nghề thiết kế công trình giao thông đường bộ theo quy định pháp luật hiện hành.

