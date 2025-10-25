Toàn cảnh đường ùn tắc nhất TP.HCM với 1.000 vụ mỗi năm sắp được mở rộng 25/10/2025 15:58

(PLO)- TP.HCM đang xem xét mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, thắp lên hy vọng giải tỏa điểm nghẽn giao thông lớn nhất thành phố.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa kiến nghị UBND TP xem xét chủ trương nâng cấp và mở rộng tuyến đường Nguyễn Tất Thành (phường Xóm Chiếu), con đường huyết mạch nối liền khu Nam với trung tâm thành phố.

Động thái này được xem như luồng gió mới thổi vào một trong những điểm nóng giao thông nghiêm trọng nhất của TP.HCM, nơi mỗi ngày hàng ngàn lượt phương tiện chen chúc di chuyển trong khói bụi và tiếng ồn.

Theo ghi nhận của PLO ngày 25-10, ngay cả khi đồng hồ chỉ 12 giờ trưa, thời điểm đáng ra đường phố thưa vắng thì đường Nguyễn Tất Thành vẫn đặc kín xe.

Dòng phương tiện nối đuôi nhau kéo dài bất tận, tạo nên một khung cảnh bức bách giữa cái nắng gay gắt.

Mặt đường hiện chỉ rộng khoảng 14 m, chia làm 4 làn xe. Không gian chật hẹp khiến ôtô, xe máy phải len lỏi từng cm. Vỉa hè vốn dành cho người đi bộ từ lâu đã bị chiếm dụng làm lối đi tạm cho xe máy, biến tuyến đường trở thành một ma trận giao thông đúng nghĩa.

Chỉ cần vừa qua khỏi cầu Khánh Hội, dòng xe lập tức dồn ứ như nút thắt chai, kéo dài đến tận cầu Tân Thuận 1. Ở chiều ngược lại, luồng xe từ khu Nam đổ về trung tâm cũng liên tục ùn tắc tại các giao lộ lớn như Hoàng Diệu, Tôn Đản.

Anh Nguyễn Hữu Đang (xã Bình Khánh) chia sẻ với giọng ngao ngán: “Sáng nào đi qua đây tôi cũng mất ít nhất 30 phút cho đoạn đường chỉ dài chừng 2 km. Có hôm kẹt gần một tiếng, xe nhích từng chút, toát cả mồ hôi mới tới công ty. Tuyến này nhỏ quá so với lượng xe. Người dân như chúng tôi chỉ mong sớm được mở rộng để bớt khổ.”

Không chỉ ùn buổi sáng, đến giờ tan tầm chiều, tuyến đường lại như nút thắt cổ chai, dòng xe từ trung tâm đổ về khu Nam phải chờ đến ba, bốn lượt đèn đỏ mới qua nổi các nút giao Hoàng Diệu – Tôn Đản.

Ông Hữu Lành (xã Nhà Bè) cho biết: “Kẹt xe triền miên nhưng vẫn phải đi vì không còn lựa chọn. Nếu đi vòng qua Nguyễn Hữu Thọ – cầu Kênh Tẻ thì xa thêm 5 km, mà bên đó cũng kẹt không kém".

Dòng xe từ trung tâm TP.HCM hướng về cầu Tân Thuận 2.

Theo thống kê của Sở Xây dựng TP.HCM năm 2023 và 2024, lưu lượng phương tiện trên đường Nguyễn Tất Thành đã vượt hơn 140% công suất thiết kế, với khoảng 1.000 vụ ùn tắc xảy ra mỗi năm, khiến nơi đây trở thành điểm nghẽn số một trong bản đồ giao thông thành phố. Trước thực trạng đó, Sở Xây dựng TP.HCM đã chính thức trình UBND TP xem xét, chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nguyễn Tất Thành và xây mới cầu Tân Thuận 1.

Theo đề xuất, đoạn đường từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận sẽ được mở rộng từ 6 đến 8 làn xe. Ngoài việc mở rộng mặt đường, dự án còn bao gồm xây dựng hầm chui 4 làn tại nút giao Hoàng Diệu, nơi thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc nặng, đồng thời xây mới cầu Tân Thuận 1 để thay thế cây cầu cũ đã xuống cấp sau nhiều thập kỷ khai thác.

Tổng mức đầu tư cho toàn dự án ước tính khoảng 2.950 tỉ đồng. Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM sớm phê duyệt chủ trương trong tháng 10-2025, đồng thời giao Sở Tài chính tham mưu bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông triển khai các bước tiếp theo.