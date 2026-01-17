Quảng Ngãi nghiêm cấm biếu quà Tết cho lãnh đạo 17/01/2026 15:08

(PLO)- Chỉ thị nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp ở Quảng Ngãi dưới mọi hình thức.

Ngày 17-1, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã ban hành Chỉ thị 04/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Quảng Ngãi ra chỉ thị cấm việc tặng, biếu quà cho cán bộ dịp Tết. Ảnh minh hoạ AI

Theo chỉ thị, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị; UBND các xã, phường, đặc khu quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về tổ chức Tết.

Trọng tâm là bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chăm lo an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nhất là người có công, hộ nghèo, người yếu thế, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng thiên tai.

Đáng chú ý, chỉ thị nêu rõ yêu cầu không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên. Không tổ chức đoàn của tỉnh thăm, chúc Tết chính quyền các xã, phường, đặc khu. Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Đồng thời, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi; không tham gia mê tín, dị đoan; cán bộ lãnh đạo chỉ dự lễ hội, lễ chùa khi được phân công.

UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu. Xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm trong phạm vi quản lý.

Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, hoàn thành sửa chữa, xây mới nhà ở, công trình thiết yếu; đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát; bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời lương, thưởng Tết cho người lao động; bố trí cán bộ trực Tết, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.