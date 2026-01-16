TP.HCM hướng dẫn cho vay ưu đãi hỗ trợ tạo việc làm cho cán bộ, công chức dôi dư 16/01/2026 11:25

(PLO)- TP.HCM triển khai chính sách cho vay tối đa 300 triệu đồng, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sắp xếp bộ máy tạo việc làm, ổn định sinh kế.

Sở Nội vụ TP.HCM - Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP.HCM vừa ban hành hướng dẫn về nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và người lao động thôi việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, đối tượng vay vốn là những người thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Người có quyết định thôi việc phải thực hiện vay vốn trong thời hạn 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Cán bộ, công chức TP.HCM được vay tối đa 300 triệu đồng để tạo việc làm sau thôi việc. Ảnh minh họa: NGUYỆT NHI

Người vay phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, cư trú hợp pháp tại TP.HCM, có phương án sử dụng vốn để tạo việc làm, duy trì hoặc mở rộng việc làm. Đồng thời sử dụng vốn đúng mục đích và trả nợ đầy đủ, đúng hạn.

Mỗi đối tượng được hỗ trợ một chu kỳ vay vốn tại NHCSXH TP.HCM, với mức vay tối đa 300 triệu đồng/người. Mức vay cụ thể do NHCSXH xem xét căn cứ nguồn vốn, chu kỳ sản xuất - kinh doanh và khả năng trả nợ của người vay.

Lãi suất cho vay áp dụng theo lãi suất cho vay hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định, hiện là 6,24%/năm; lãi trả định kỳ hằng tháng. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Thời hạn vay tối đa 120 tháng.

Việc cho vay được thực hiện theo hình thức tín chấp, có xác nhận của UBND cấp xã về nhu cầu vay vốn, thông qua phương thức ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội. Trong thời gian vay, người vay phải gửi tiết kiệm hằng tháng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ, trả lãi theo thỏa thuận.

Quy trình cho vay, giải ngân, thu nợ, kiểm tra, giám sát và xử lý nợ thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội về cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Theo đó, người có nhu cầu vay vốn phải lập phương án sử dụng vốn theo mẫu quy định, gửi Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại nơi cư trú hợp pháp. Trường hợp chưa là tổ viên, người vay được xem xét kết nạp bổ sung theo đúng quy định hiện hành.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Tổ TK&VV tổ chức họp bình xét, kiểm tra điều kiện vay, lập danh sách đề nghị vay vốn, gửi UBND cấp xã xác nhận đối tượng thụ hưởng đủ điều kiện, trước khi chuyển hồ sơ sang Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, NHCSXH phân công cán bộ tín dụng thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Việc giải ngân được thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo đề nghị của khách hàng vay vốn.

Về nghĩa vụ trả nợ, kỳ hạn trả nợ gốc được thỏa thuận phù hợp với phương án vay vốn. Cụ thể, các khoản vay có thời hạn đến 12 tháng trả gốc một lần khi đến hạn; vay trên 12 tháng đến 60 tháng được định kỳ trả gốc tối đa 24 tháng/lần; vay trên 60 tháng được định kỳ trả gốc tối đa 36 tháng/lần. Lãi vay được thu hằng tháng, người vay được quyền trả nợ trước hạn bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Trong suốt quá trình vay vốn, NHCSXH thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay; kết quả kiểm tra được ghi nhận theo biểu mẫu quy định.

Đối với các khoản nợ đến hạn, trường hợp khách hàng gặp khó khăn do nguyên nhân khách quan có thể được xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc gia hạn nợ. Thời gian gia hạn tối đa 12 tháng đối với vay ngắn hạn và không quá một nửa thời hạn vay đối với các khoản vay trung và dài hạn.

Trường hợp đến hạn cuối cùng nhưng không trả được nợ và không được gia hạn, khoản vay sẽ bị chuyển sang nợ quá hạn; NHCSXH phối hợp các cơ quan chức năng triển khai biện pháp thu hồi theo quy định.

Các trường hợp sử dụng vốn sai mục đích, vi phạm hợp đồng tín dụng, gian lận hồ sơ hoặc không hợp tác trong công tác kiểm tra, giám sát sẽ bị tạm dừng hoặc chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn, chuyển nợ quá hạn và xử lý theo quy định của pháp luật.