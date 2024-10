Cần Thơ lấy ý kiến về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư sau sắp xếp 21/10/2024 16:23

(PLO)- Sở Nội vụ TP Cần Thơ đang lấy ý kiến dự thảo về chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn TP.

Sở Nội vụ TP Cần Thơ vừa công khai dự thảo Tờ trình của UBND TP Cần Thơ và dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Cần Thơ, về việc ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư của cơ quan, tổ chức do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn TP Cần Thơ để lấy ý kiến, phản biện.

Công chức phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục tại phường. Ảnh: NHẪN NAM

Đối tượng áp dụng là những người dôi dư của cơ quan, tổ chức, do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn TP Cần Thơ theo quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền.

Cụ thể gồm: cán bộ, công chức cấp xã; viên chức ở các trạm y tế dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu vực dôi dư do sắp xếp ấp, khu vực khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; lực lượng dân quân thường trực ở cấp xã; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Người lao động được bố trí làm việc ở cấp xã đang hưởng chế độ phụ cấp, mức hỗ trợ, trợ cấp từ ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền (không là người hoạt động không chuyên trách); người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan, tổ chức ở cấp xã không thuộc biên chế, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách.

Theo dự thảo, đối tượng dôi dư là cán bộ, công chức, viên chức nếu nghỉ từ khi có quyết định sắp xếp đến trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp, ngoài hưởng một trong các chính sách về nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi, tinh giản biên chế, thôi việc, trợ cấp theo quy định thì được hưởng thêm mức hỗ trợ của TP Cần Thơ.

Trong đó, cán bộ nếu nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp thì cứ mỗi tháng nghỉ so với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ thì được hưởng trợ cấp bằng ½ tháng lương hiện hưởng.

Nếu nghỉ sau 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp đến trước thời điểm kết thúc nhiệm kỳ, cứ mỗi tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ thì được hưởng ¼ tháng lương hiện hưởng.

Riêng người có thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm kết thúc nhiệm kỳ thì số tháng được hưởng trợ cấp được tính bằng số tháng nghỉ trước so với thời điểm nghỉ hưu.

Đối với công chức, viên chức, nếu nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định, cứ mỗi tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc lộ trình giải quyết cán bộ, công chức, viên chức dôi dư theo quyết định thì được hưởng trợ cấp bằng ½ tháng lương hiện hưởng.

Nếu nghỉ sau 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp đến trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp, cứ mỗi tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc lộ trình giải quyết cán bộ, công chức, viên chức dôi dư thì được hưởng trợ cấp bằng ¼ tháng lương hiện hưởng. Trường hợp nghỉ hưu cũng tính hỗ trợ bằng số tháng nghỉ trước so với thời điểm nghỉ hưu.

Dự thảo cũng quy định đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, ấp, khu vực nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp, kể cả người giữ các chức danh bầu cử hay không do bầu cử thì mỗi tháng nghỉ trước được hỗ trợ bằng ½ mức phụ cấp hiện hưởng…

Trường hợp các đối tượng dôi cư của cơ quan, tổ chức do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nếu chưa đủ điều kiện hoặc không thuộc đối tượng được hưởng các chế độ, chính sách về nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi, tinh giản biên chế, thôi việc, trợ cấp theo quy định của Chính phủ, nếu nghỉ ngay kể từ khi có quyết định của cấp có thẩm quyền thì được hỗ trợ một lần cho mỗi năm công tác bằng một tháng tiền lương, phụ cấp hiện hưởng.