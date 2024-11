Nhân sự tuần qua: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt ở TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước 24/11/2024 06:45

Tuần qua, Trung ương cùng nhiều địa phương đã điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ chủ chốt.

Bí thư Thái Bình làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Chiều 22-11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Ngô Đông Hải (trái) nhận quyết định giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: VGP

Ông Ngô Đông Hải 54 tuổi, quê ở Bình Định. Ông Hải có bằng Tiến sĩ Điện tử-Viễn thông, Cử nhân Kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông từng giữ chức Bí thư Huyện ủy Hoài Ân, Bí thư Thị ủy An Nhơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (nhiệm kỳ 2011-2016), Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình rồi Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Bình Phước có nữ Bí thư Tỉnh ủy

Cũng trong ngày 22-11, tại tỉnh Bình Phước, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố, trao quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, điều động, chỉ định bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh.

Bà Tôn Ngọc Hạnh (44 tuổi, quê ở TP Thuận An, Bình Dương). Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng), Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, cao cấp lý luận chính trị. Bà là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII.

Bà Tôn Ngọc Hạnh từng giữ nhiều chức vụ khác nhau như: Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước; Giám đốc Sở LĐ-TB&XH; Bí thư Thành ủy Đồng Xoài; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

Bộ Chính trị cũng có quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường, giữ chức Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, tân Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Mạnh Cường 51 tuổi; quê ở Nghệ An, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Ông có trình độ chuyên môn Tiến sĩ kinh tế; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Quá trình công tác, ông đã đảm nhận các chức vụ: Phó Vụ trưởng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược ngoại giao; Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao; Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Đối ngoại Trung ương; Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước.

Ban Bí thư điều động, chỉ định nhiều nhân sự

Ban Bí thư cũng có quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Cùng đó, Ban Bí thư cũng có quyết định chỉ định ông Lại Văn Loan (56 tuổi), Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chỉ định Đại tá Đặng Cao Đạt, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Đại Thắng nhận nhiệm vụ mới

Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây cũng đã có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Thắng, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, giữ chức Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Đại Thắng. Ảnh: QH

Ông Nguyễn Đại Thắng 49 tuổi, quê huyện Tiên Lữ, Hưng Yên. Ông có trình độ Thạc sĩ quản lý kinh tế, Cử nhân luật.

Ông Nguyễn Đại Thắng có nhiều năm công tác tại tỉnh Hưng Yên, trải qua nhiều vị trí công tác: Chuyên viên VKSND huyện Tiên Lữ; chuyên viên, Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Chuyên viên Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Hưng Yên; Phó trưởng Ban quản lý khu Đại học Phố Hiến; Phó Bí thư rồi Bí thư Thị ủy Mỹ Hào; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên.

Chủ tịch Quảng Trị làm thứ trưởng Bộ NN&PTNT

Chiều 19-11, Bộ NN&PTNT tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng về việc điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đối với ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Ông Võ Văn Hưng 52 tuổi, quê huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ông Hưng có trình độ chuyên môn là Tiến sỹ Lâm nghiệp; Cao cấp chính trị.

Ông Hưng có nhiều năm công tác tại Quảng Trị và giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Trị, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Ông Hà Sỹ Đồng được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Ngày 22-11, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký quyết định của Thủ tướng về việc giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: QH

Ông Hà Sỹ Đồng 60 tuổi, quê xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, Quảng Trị, chuyên môn thạc sĩ lâm nghiệp. Ông Đồng có nhiều năm công tác tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải trước khi vào làm Trưởng ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh Quảng Trị rồi Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Bình Dương có hai tân phó giám đốc

Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định điều động và bổ nhiệm hai Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, bổ nhiệm Thượng tá Bùi Thanh Trực, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Bình Dương, làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. Thượng tá Bùi Thanh Trực (47 tuổi, quê Bến Tre), có trình độ Đại học An ninh Nhân dân, Thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, trao quyết định điều động và bổ nhiệm hai phó Giám đốc Công an tỉnh là Thượng tá Bùi Thanh Trực (bên phải) và Thượng tá Phan Huy Văn (bên trái).

Điều động và bổ nhiệm Thượng tá Phan Huy Văn, Trưởng Phòng Hậu cần, Cục Xuất nhập cảnh (Bộ Công an), làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. Thượng tá Phan Huy Văn (43 tuổi, quê Nghệ An) có trình độ Đại học An ninh Nhân dân, Thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

TP.HCM điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự

+ Ban Bí thư có quyết định chuẩn y ông Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TP.HCM tham gia Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao quyết định về việc chuẩn y Ủy viên UBKT Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025 cho ông Trần Văn Bảy. Ảnh: THUẬN VĂN

Hồi tháng 6-2024, ông Trần Văn Bảy khi đó là Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM được UBND TP.HCM điều động và bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra TP.HCM.

Một tháng sau, tại kỳ họp thứ 17 HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 cũng đã bầu bổ sung ông Trần Văn Bảy làm Ủy viên UBND TP.HCM.

+ UBND TP.HCM cũng đã có quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trương Tuấn Anh, chuyên viên cao cấp Văn phòng Chủ tịch nước (nguyên Trợ lý Chủ tịch nước) giữ chức Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC).

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao quyết định cho ông Trương Tuấn Anh, tân Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC). Ảnh: HÀ THƯ

Đồng thời, điều động, bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Kỳ Phùng làm Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Tiếp nhận bà Lê Ngọc Thùy Trang, Tổng Giám đốc HFIC, làm công chức không qua thi tuyển và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND quận 3 Trần Thanh Bình được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Tài được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng ban Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam TP (gọi tắt là Ban Quản lý Khu Nam)

UBND TP.HCM còn tiếp nhận vào công chức và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hiển, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ - Tư vấn - Đầu tư – Xây dựng, Ban Quản lý Khu Nam, giữ chức Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nam.

Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong cùng Bí thư Đảng uỷ, Phó Chánh án TAND TP.HCM Phạm Thị Thu Hà trao quyết định bổ nhiệm phó Chánh văn phòng TAND TP.HCM cho bà Mai Trần Cảnh. Ảnh: SONG MAI

+ Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong đã trao quyết định bổ nhiệm bà Mai Trần Cảnh (43 tuổi, thẩm phán trung cấp) giữ chức vụ Phó chánh văn phòng TAND TP.HCM.

Bà Mai Trần Cảnh từng giữ chức vụ Chánh Văn phòng TAND quận 7, công tác tại Văn phòng TAND TP.HCM.

+ PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã trao quyết định bổ nhiệm TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Phó giám đốc điều hành Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, giữ chức vụ giám đốc bệnh viện này. Thời hạn giữ chức vụ cho đến khi có quyết định nghỉ hưu.

Ông Nguyễn Trung Hiếu làm Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Hiếu, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông.

Điều động, bổ nhiệm ông Châu Văn Bảy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy và bà Ngô Thu Hương, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

UBND tỉnh Đắk Nông cũng điều động, bổ nhiệm ông Nghiêm Đình Hiếu (35 tuổi), Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Giám đốc Sở VH-TT&DL; đồng thời điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Bản (47 tuổi), Giám đốc Sở GTVT giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hợp (43 tuổi), Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở TN&MT giữ chức Phó Chánh thanh tra tỉnh.