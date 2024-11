Nhân sự tuần qua: Trao quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc VTV và nhiều cán bộ ở TP.HCM 03/11/2024 06:30

Từ ngày 28-10 đến 3-11, Trung ương cùng nhiều bộ, ngành, địa phương đã điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự đảm nhiệm vị trí mới.

Ông Lê Ngọc Quang làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lê Ngọc Quang, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho ông Lê Ngọc Quang. Ảnh: H.HIẾU

Tân Bí thư Quảng Bình Lê Ngọc Quang 50 tuổi, quê ở Thanh Hóa; trình độ chuyên môn là cử nhân báo chí; cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông có nhiều năm công tác tại VTV và kinh qua các chức vụ Phó ban rồi Trưởng ban Ban Thời sự, Phó Tổng Giám đốc rồi Phó Tổng Giám đốc Thường trực, Tổng Giám đốc VTV.

Ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành. Ảnh: XH

Ông Nghiêm Xuân Thành năm nay 55 tuổi, quê huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; là tiến sĩ kinh tế.

Ông Thành từng trải qua các chức vụ như phó tổng giám đốc Ngân hàng Vietinbank, chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, tổng giám đốc Ngân hàng Vietcombank, chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Vietcombank, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Tuyên Quang có tân Bí thư

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Nga, 55 tuổi, quê ở Hòa Bình; Trình độ: Cử nhân ngữ văn, cử nhân chính trị; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bà Hà Thị Nga, tân Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

Bà Hà Thị Nga có thời gian dài công tác tại tỉnh Lào Cai và giữ nhiều chức vụ quan trọng. Cuối tháng 4-2020, bà Hà Thị Nga được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; sau đó bà được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

VTV có tân Tổng giám đốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm (52 tuổi) giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đối với ông Nguyễn Thanh Lâm, chiều 2-11. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026, đối với bà Phùng Thị Kim Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy và ông Nguyễn Khắc Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Lạc.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân làm Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Bộ trưởng Bộ Công an điều động Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân làm Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Ảnh: VGP

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân 48 tuổi, quê ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ông có trình độ tiến sĩ Luật, Đại học Cảnh sát nhân dân chuyên ngành Cảnh sát điều tra; Cao cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân đã đảm nhận các chức vụ Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Trưởng Công an huyện, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Bộ VH-TT&DL bổ nhiệm 2 tân cục trưởng

Bộ VH-TT&DL quyết định bổ nhiệm NSND Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Nghệ sĩ Xuân Bắc, 48 tuổi, sinh tại Phú Thọ, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, sau đó làm việc tại Nhà hát Kịch Việt Nam.

Bộ này cũng có quyết định bổ nhiệm ông Đặng Trần Cường, Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Thể thao và du lịch thuộc Bộ VH-TT&DL, giữ chức Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Ông Đặng Trần Cường 42 tuổi, quê ở Bắc Giang. Ông Cường từng công tác tại Trường ĐH Sân khấu và Điện ảnh, Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch thuộc Bộ VH-TT&DL.

Ông Hoàng Minh Tuấn Anh làm Bí thư Quận ủy quận 7

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định công nhận ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 7, giữ chức Bí thư Quận ủy quận 7, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Hoàng Minh Tuấn Anh 47 tuổi. Trình độ: Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình, kiến trúc sư; Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước đó, ông Tuấn Anh từng công tác tại Sở QH-KT, Phó Chủ tịch UBND quận 9 (nay là TP Thủ Đức), Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 7.

Chánh Văn phòng UBND quận 6 làm Phó Chủ tịch UBND quận

UBND TP.HCM bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND quận 6 Nguyễn Huy Thắng làm Phó Chủ tịch UBND quận 6.

Ông Nguyễn Huy Thắng (trái) làm Phó Chủ tịch UBND quận 6, TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Ông Nguyễn Huy Thắng, 44 tuổi, quê ở Đồng Tháp; trình độ: Thạc sĩ Quản lý Đô thị và công trình, Kỹ sư xây dựng cầu đường, Cao cấp Lý luận chính trị.

UBND TP.HCM cũng điều động, bổ nhiệm Phó trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bình Chánh Võ Văn Thủ làm Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh. Đồng thời, bổ nhiệm Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Đỗ Tấn Trúc làm Chủ tịch Quỹ này.

Ông Cao Minh Trí làm Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP.HCM

+ Viện trưởng VKSND Tối cao bổ nhiệm ông Cao Minh Trí, Kiểm sát viên cao cấp, Chánh Văn phòng VKSND Cấp cao tại TP.HCM, giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP.HCM.

Kiểm sát viên cao cấp Cao Minh Trí được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TP.HCM. Ảnh: ĐL

+ Bổ nhiệm ông Phạm Xuân Minh, Kiểm sát viên trung cấp, Viện trưởng VKSND huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng VKSND Cấp cao tại TP.HCM.

+ Viện trưởng VKSND Tối cao cũng điều động, bổ nhiệm ông Phạm Trung Thuận (46 tuổi, quê Bình Định), Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định, giữ chức viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên. Ông Thuận là kiểm sát viên trung cấp; thạc sĩ luật; trình độ chính trị: cao cấp.

+ Viện trưởng VKSND Tối cao bổ nhiệm ông Lý Văn Huấn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên, giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên.

+ Chánh án TAND Tối cao có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hiếu, 41 tuổi, thẩm phán sơ cấp, Chánh Văn phòng TAND TP Thủ Đức giữ chức vụ Phó Chánh án TAND TP Thủ Đức.

VKSND TP.HCM điều động và bổ nhiệm nhiều vị trí

+ VKSND TP.HCM điều động và bổ nhiệm ông Hồ Văn Hoà, Phó Viện trưởng VKSND quận 12, giữ chức vụ Viện trưởng VKSND quận 5. Trước đó, ông Hoà đã từng có 15 năm giữ chức vụ Phó Viện trưởng tại VKS nhiều quận, huyện. Ông cũng đã có 28 năm công tác trong ngành kiểm sát.

+ VKSND TP.HCM cũng điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khoăng, Phó Viện trưởng VKSND quận Phú Nhuận, giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND quận Tân Bình. Ông Nguyễn Văn Khoăng có 26 năm công tác trong ngành, từng giữ chức vụ Phó Chánh thanh tra VKSND TP.HCM; Phó Viện trưởng VKSND huyện Củ Chi và Phó Viện trưởng VKSND quận Phú Nhuận.

Phó viện trưởng VKSND TP.HCM Nguyễn Anh Tuấn trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho bà Phạm Thị Thu Hằng. Ảnh: SONG MAI

+ VKSND TP.HCM điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hằng, Phó viện trưởng VKSND quận 8, đến công tác và giữ chức vụ Phó viện trưởng VKSND quận Bình Thạnh.

+ VKSND TP.HCM điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Hùng, Phó Chánh Thanh tra VKSND TP, giữ chức vụ Viện trưởng VKSND quận 11.

+ Điều động, bổ nhiệm ông Trương Thế Bằng, Kiểm sát viên trung cấp, Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội - Phòng 2 VKSND TP, giữ chức vụ Phó viện trưởng VKSND quận 8.

+ Điều động, bổ nhiệm bà Đỗ Thị Vân, Kiểm sát viên Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình VKSND TP, giữ chức Phó viện trưởng VKSND quận 12.

Bà Châu Thị Mỹ Phương làm Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang

Tại Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Tiền Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu bà Châu Thị Mỹ Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang.

Bà Châu Thị Mỹ Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang. Ảnh: ĐH

Bà Châu Thị Mỹ Phương 52 tuổi, quê ở Tiền Giang. Bà Phương có trình độ chuyên môn cử nhân chính trị, cử nhân sư phạm chuyên ngành tin học, thạc sĩ quản lý giáo dục. Trước đó, bà Phương từng trải qua các chức vụ Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang, Bí thư Thị ủy Cai Lậy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Quảng Nam có tân Giám đốc Sở TT&TT tỉnh

UBND tỉnh Quảng Nam quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Bình, Phó Bí thư Huyện ủy Thăng Bình giữ chức vụ Giám đốc Sở TT&TT tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Bình, 46 tuổi, quê ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam; trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế.

Tân Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam từng giữ các chức vụ lãnh đạo cấp phòng của Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam, Phó Bí thư Huyện uỷ Thăng Bình.

Đồng Nai: TP Biên Hòa có tân Phó Bí thư Thành ủy

Bộ Y tế đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Viết Hải, bác sĩ Chuyên khoa II chuyên ngành tâm thần, giám định viên Pháp y tâm thần, Trưởng Khoa Khám bệnh và cận lâm sàng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, giữ chức Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn. Đồng thời, giao ông Hải phụ trách, quản lý, điều hành Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai điều động ông Nguyễn Phong An, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, đến công tác tại UBND TP Biên Hòa và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Biên Hòa.

Cùng đó, giới thiệu ông Nguyễn Phong An để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Biên Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bổ nhiệm ông Trần Văn Sang làm giám đốc Sở Tư pháp Bình Định

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Văn Sang, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định, giữ chức giám đốc Sở Tư pháp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Toàn, Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định, đến nhận công tác, giữ chức phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định.