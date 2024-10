Nhân sự tuần qua: Điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí quan trọng ở TP.HCM cùng các địa phương 06/10/2024 07:00

Từ ngày 30-9 đến 6-10, Trung ương cùng nhiều bộ, ngành, địa phương đã điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự đảm nhiệm vị trí mới.

Chuẩn y nhân sự Vĩnh Phúc

Ban Bí thư có quyết định chuẩn y ông Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025 cho ông Bùi Huy Vĩnh. Ảnh: VGP

Ông Bùi Huy Vĩnh 54 tuổi, tại xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông có trình độ chuyên môn: Chuyên ngành Tài chính, chuyên ngành tiếng Anh và là Thạc sĩ Quản lý kinh tế...

Ông Hồ Văn Mừng làm chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hồ Văn Mừng, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Hồ Văn Mừng 57 tuổi, quê huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Ông Hồ Văn Mừng có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Khoa học chuyên ngành Ngoại ngữ.

TAND TP Hà Nội có tân chánh án

Chánh án TAND Tối cao đã có quyết định bổ nhiệm thẩm phán Nguyễn Xuân Kỳ, Thẩm phán cao cấp, Chánh Văn phòng TAND Tối cao, giữ chức vụ Chánh án TAND TP Hà Nội.

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí và ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Nguyễn Xuân Kỳ. Ảnh: TẠP CHÍ TÒA ÁN

Ông Nguyễn Xuân Kỳ 49 tuổi, từng giữ vị trí thư ký của ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực, nguyên Chánh án TAND Tối cao.

Tháng 12-2022, ông Nguyễn Xuân Kỳ được bổ nhiệm vị trí Chánh văn phòng TAND Tối cao. Hơn 2 tháng sau đó, ông được chỉ định giữ vị trí Bí thư Đảng ủy Văn phòng TAND Tối cao.

Bổ nhiệm Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai, Lào Cai

VKSND Tối cao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chiến, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai.

Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 1-10-2024.

Viện trưởng VKSND Tối cao cũng có quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai đối với ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai kể từ ngày 1-10-2024, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tỉnh ủy Lào Cai sau đó cũng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định ông Nguyễn Minh Tiến, Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai giữ chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh Lào Cai kể từ ngày 1-10-2024.

Ông Nguyễn Phước Lộc tiếp tục được cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa XII. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Nguyễn Phước Lộc được cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa XII

Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XII thống nhất chọn cử ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024, tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Bốn Phó chủ tịch chuyên trách, gồm: ông Nguyễn Thành Trung, ông Ngô Thanh Sơn, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, ông Phạm Minh Tuấn. Ngoài ra còn có bảy Phó Chủ tịch không chuyên trách và ủy Ủy viên Thường trực.

TP.HCM điều động, bổ nhiệm 4 nhân sự chủ chốt

UBND TP.HCM đã có quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Hồng Hạnh làm Giám đốc Sở Tư pháp.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh 50 tuổi, quê quán Bình Thuận. Trình độ: Thạc sĩ Luật. Bà công tác tại Sở từ năm 2003, từ tháng 3-2018 đến nay, bà làm Phó giám đốc Sở Tư pháp. Năm 2021, bà Hạnh là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Hồng Hạnh (áo tím) được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tư pháp. Ảnh: THUẬN VĂN

Điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trần Phú làm Chủ tịch UBND quận Tân Phú. Ông Nguyễn Trần Phú 47 tuổi, quê ở TP.HCM. Ông là thạc sĩ Kế toán, cao cấp lý luận chính trị, giữ chức Phó giám đốc Sở Tài chính từ tháng 12-2020 đến nay.

Điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Trần Kiên làm Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh. Ông Lê Trần Kiên 49 tuổi, quê ở Đồng Tháp. Trình độ: Kiến trúc sư, cao cấp lý luận chính trị. Ông Kiên làm Phó giám đốc Sở Xây dựng từ tháng 12-2017.

Phó Giám đốc Sở GTVT Phan Công Bằng được điều động, bổ nhiệm về làm Trưởng ban Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Đồng thời, điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở GTVT Phan Công Bằng làm Trưởng ban Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM. Ông Phan Công Bằng 48 tuổi, quê ở Nghệ An; thạc sĩ Kỹ thuật, kỹ sư công trình thủy, cao cấp lý luận chính trị. Ông làm Phó giám đốc Sở GTVT từ tháng 10-2019.

Ông Trần Quốc Trung giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thủ Đức

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng có quyết định điều động, chỉ định ông Trần Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Trần Quốc Trung 46 tuổi, quê ở huyện Củ Chi, TP.HCM. Ông có trình độ thạc sĩ luật, cử nhân chính trị.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao Quyết định cho ông Trần Quốc Trung. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM

Ông Trung từng công tác tại VKSND quận Bình Thạnh, TP.HCM; Văn phòng Ban chỉ đạo TP.HCM về phòng, chống tham nhũng. Từ tháng 10-2012, ông Trung là phó phòng nghiệp vụ Văn phòng Ban chỉ đạo TP.HCM về phòng, chống tham nhũng và giữ cương vị này trong một năm.

Từ tháng 10-2016, ông là Trưởng phòng theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM. Tháng 8-2022, ông được bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Giám đốc Công an TP.HCM có quyết định về việc điều động Thượng tá Phan Thanh Bình, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM, giữ chức vụ Trưởng Công an quận 4.

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao Quyết định cho Thượng tá Phan Thanh Bình. Ảnh: Web Thành uỷ TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng quyết định chỉ định ông Phan Thanh Bình, Trưởng Công an quận 4, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy quận 4, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thượng tá Phan Thanh Bình 48 tuổi, quê ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Trước đó, ông từng có nhiều năm công tác ở Công an quận 8; giữ chức phó Trưởng Công an quận 8.

VKSND TP.HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự

Viện trưởng VKSND TP.HCM đã có quyết định bổ nhiệm ông Quách Thanh Giang, Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức, giữ chức Chánh văn phòng VKSND TP.HCM.

VKSND TP.HCM cũng có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Viện trưởng VKSND quận Bình Thạnh giữ chức Viện trưởng quận này.

Bà Ngô Thị Chất - Phó Trưởng Phòng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm án hình sự về kinh tế, tham nhũng, chức vụ - VKSND TP, được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng VKSND quận 6.

Ông Lê Minh Trí, Chánh văn phòng VKSND TP.HCM, được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng VKSND quận Phú Nhuận. Ảnh: TC

Ông Lê Minh Trí, Chánh Văn phòng VKSND TP.HCM, được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng VKSND quận Phú Nhuận.

VKSND TP.HCM bổ nhiệm ông Cao Thành Ngưng, Viện trưởng VKSND quận Phú Nhuận giữ chức Viện trưởng VKSND quận 4; bổ nhiệm ông Đào Văn Thơ, Viện trưởng VKSND quận 4 giữ chức Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức.

Đồng Nai: Huyện Vĩnh Cửu có tân Bí thư

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai điều động ông Từ Nam Thành, Bí thư Huyện ủy Cẩm Mỹ giữ chức Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch; ông Đỗ Khôi Nguyên, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa, được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Cẩm Mỹ.

Ông Lê Thành Mỹ, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch, được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu.

Ông Nguyễn Hoàng Nam làm Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh

UBND tỉnh Tây Ninh có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, làm Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Hoàng Nam, 45 tuổi, quê thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Trước khi được điều động, bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra tỉnh, ông Nam từng làm Chủ tịch UBND TP Tây Ninh.

Ông Nguyễn Hoàng Nam (thứ 2 từ phải sang) làm Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh.

Ngày 1-8-2019, ông Nguyễn Hoàng Nam được điều động từ Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Tây Ninh giữ chức vụ Phó Giám đốc, giao phụ trách Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh.

Ngoài ra, UBND tỉnh Tây Ninh quyết định bổ nhiệm bác sĩ Đỗ Hồng Sơn, Phó Giám đốc Sở Y tế, giữ chức Giám đốc Sở này; thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Bình Phước bổ nhiệm nhiều nhân sự

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đồng Phú, làm Giám đốc Sở KH&ĐT.

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đồng Phú, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở KH&ĐT. Ảnh: BÌNH PHƯỚC ONLINE

Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, giữ chức Giám đốc Sở GTVT.

Điều động và bổ nhiệm ông Vũ Thanh Ngữ, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL.

Đồng thời điều động các ông: Nguyễn Tấn Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GTVT; Đỗ Minh Trung, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL đến nhận công tác tại Tỉnh ủy, nhiệm vụ cụ thể do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công.

Sở GTVT Quảng Bình có tân giám đốc

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Đăng Cương, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Bình, giữ chức vụ Giám đốc Sở GTVT. Ông Hoàng Đăng Cương (48 tuổi, quê ở Quảng Bình), có trình độ thạc sĩ kinh tế.

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở GTVT Hoàng Đăng Cương. Ảnh: A.TUẤN

Đồng thời, điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Hới, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Ông Nguyễn Đức Cường, 48 tuổi, quê ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình; trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đất đai. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng, ông Cường giữ các chức vụ trưởng Phòng TN&MT TP Đồng Hới, phó Chủ tịch UBND TP Đồng Hới.