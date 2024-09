Nhân sự tuần qua: Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí nhân sự 08/09/2024 14:18

Từ ngày 2-9 đến 8-9, một số nhân sự Trung ương cùng nhiều bộ, ngành, địa phương đã được điều động, bổ nhiệm đảm nhiệm chức vụ mới.

Ông Đỗ Trọng Hưng làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng. Ảnh: TN

Ông Đỗ Trọng Hưng (53 tuổi), quê Thanh Hóa. Ông là Tiến sĩ Triết học, Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn, Cử nhân Khoa học ngành Chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Nguyễn Hải Ninh làm Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp

Bộ Chính trị cũng có quyết định ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp.

Ông Nguyễn Hải Ninh (48 tuổi), quê Hưng Yên. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật, Cử nhân Hành chính; Cao cấp lý luận chính trị. Ông Nguyễn Hải Ninh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết) và khóa XIII.

Giao ông Nguyễn Khắc Toàn điều hành công việc của Tỉnh ủy Khánh Hòa

Bộ Chính trị giao ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, điều hành công việc của Tỉnh ủy Khánh Hòa cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy mới nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, được giao điều hành công việc của Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Khắc Toàn (54 tuổi), quê Khánh Hòa, là cử nhân Luật Tư pháp, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Bổ nhiệm trợ lý, thư ký của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Ban Bí thư có quyết định về việc bổ nhiệm Trợ lý, Thư ký của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm Trung tướng Tô Ân Xô (61 tuổi), Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, giữ chức vụ Trợ lý Tổng Bí thư và Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường cùng các lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm. Ảnh: TTXVN

Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm Đại tá Trần Đăng Quỳnh, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an giữ chức vụ Trợ lý Tổng Bí thư.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng quyết định bổ nhiệm Thiếu tá Đinh Tiến Hải, Phó Cục trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an giữ chức Thư ký Tổng Bí thư.

Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. Ảnh: VGP

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, (48 tuổi), quê Hà Nội; cử nhân Quan hệ quốc tế, Thạc sỹ Khoa học chính trị tại Trường Kinh tế-Chính trị London; Tiến sỹ Kinh tế tại Học viện Khoa học Xã hội, Việt Nam. Ông đã trải qua nhiều vị trí công tác trong các lĩnh vực ngoại giao song phương, ngoại giao đa phương, chính trị đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế.

Ông Vũ được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ tháng 9-2019.

Thái Nguyên có tân chủ tịch tỉnh

Tại Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, làm Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: CỔNG TTĐT THÁI NGUYÊN

Trước đó, ông Nguyễn Huy Dũng là Thứ trưởng Bộ TT&TT và được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Huy Dũng (41 tuổi), quê Hà Nội (nguyên quán Hà Tĩnh). Ông Dũng công tác tại Bộ TT&TT từ năm 2007 và lần lượt trải qua các vị trí Chuyên viên Văn phòng; Trưởng phòng Thư ký - Tổng hợp; Phó Cục trưởng, Cục trưởng Cục An toàn thông tin; Cục Tin học hóa (nay là Cục Chuyển đổi số quốc gia); Thứ trưởng Bộ TT&TT.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu nhận nhiệm vụ mới

Tại Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVIII, các đại biểu đã bầu ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tuyệt đối.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu. Ảnh: TTXVN

Trước đó, Ban Bí thư đã có quyết định điều động, chỉ định Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Ngọc Châu (52 tuổi), quê Hà Nội. Ông có học vị tiến sĩ luật học chuyên ngành tội phạm học và điều tra tội phạm, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được bầu giữ chức vụ mới, ông Lê Ngọc Châu từng giữ các vị trí: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Giám đốc Công an Hải Phòng; Giám đốc Công an Hải Dương; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

TP.HCM: Ông Trần Thanh Tùng làm Bí thư Quận ủy quận 8

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có quyết định công nhận ông Trần Thanh Tùng, Chủ tịch UBND quận 8 giữ chức Bí thư Quận ủy quận 8.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, công nhận ông Trần Thanh Tùng làm Bí thư quận 8. Ảnh: T.L

Ông Trần Thanh Tùng (46 tuổi), quê Long An. Ông có trình độ thạc sĩ luật, cử nhân chính trị, Cao cấp lý luận chính trị.

Tháng 6-2020, khi đang là Phó Chánh thanh tra TP.HCM, ông Tùng được UBND TP điều động đến công tác tại UBND quận 8 và được HĐND quận 8 bầu chức Chủ tịch quận.

Đồng Nai bổ nhiệm tân giám đốc Sở NN&TPNT

UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT giữ chức Giám đốc Sở NN&TPNT.

Đồng thời có quyết định giao ông Mai Phong Phú, Phó giám đốc Ban Quản lý Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh phụ trách, điều hành hoạt động Ban Quản lý Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh. Thời hạn giao nhiệm vụ 12 tháng hoặc cho đến khi có giám đốc.

Chủ tịch HĐND huyện Bù Gia Mập làm hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước có quyết định điều động ông Nguyễn Thanh Thuyên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đến nhận công tác tại HĐND tỉnh, giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều động Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bù Gia Mập Phan Xuân Linh đến nhận công tác tại Trường Chính trị tỉnh, giữ chức vụ Hiệu trưởng.

Thường trực HĐND tỉnh Bình Phước cũng quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đối với bà Phạm Thị Anh Thư, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang (thứ 2 từ phải sang) trao quyết định cho tân Bí thư Thành ủy TP Từ Sơn Lưu Đình Thực. Ảnh: TTXVN

Ông Lê Hồng Phúc làm giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh quyết định điều động ông Lưu Đình Thực, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy về Thành ủy Từ Sơn công tác; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Từ Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Phạm Thanh Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lương Tài đến Thị ủy Quế Võ công tác; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy và giữ chức Bí thư Thị ủy Quế Võ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Quế Võ giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ.