TP.HCM đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại lễ 30-4 30/04/2025 03:00

Sáng nay (30-4), từ 6 giờ 30, lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) được long trọng tổ chức trước khu vực Hội trường Thống Nhất, TP.HCM.

Lắp đặt 20 màn hình LED phục vụ người dân

Ngày 29-4, Phòng CSGT (PC08 Công an TP.HCM) thông tin CSGT và các lực lượng chức năng sẽ cấm tuyệt đối người đi bộ và xe vào hơn 20 tuyến đường trung tâm để phục vụ đoàn diễu binh, diễu hành từ 3 giờ đến 12 giờ ngày 30-4. Đồng thời, cấm xe tải lưu thông vào khu vực nội đô TP.HCM từ 6 giờ đến 11 giờ 30. Chỉ có lực lượng thực thi nhiệm vụ, các đại biểu tham gia chương trình có thẻ, xe có phù hiệu... mới được vào trong khu vực cấm.

Những tuyến đường cấm và lộ trình lưu thông thay thế mời bạn đọc theo dõi TẠI ĐÂY

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, tặng hoa động viên các lực lượng tại lễ xuất quân bảo đảm an ninh trật tự lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước hôm 26-4. Ảnh: CÔNG AN TP.HCM

“Việc này là nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Người dân cần chấp hành nghiêm quy định của lực lượng chức năng hay bảng hiệu chỉ dẫn trên đường” - CSGT thông tin.

Người dân có thể theo dõi diễu binh, diễu hành qua 20 màn hình LED được đặt tại bảy tuyến đường chính là Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Điện Biên Phủ và Nguyễn Đình Chiểu hoặc xem trên sóng truyền hình VTV1, Đài Truyền hình TP.HCM, các nền tảng mạng xã hội…

Tập trung cao nhất để đảm bảo an ninh, trật tự

Hôm 26-4, Công an TP.HCM cũng đã tổ chức lễ xuất quân bảo đảm an ninh trật tự lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và Công an TP.HCM quán triệt tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tập trung cao nhất, dành toàn tâm, toàn lực để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ thành công lễ kỷ niệm.

Nhiều người dân đã tập trung tại khu vực trung tâm TP.HCM từ tối 29-4 để giữ chỗ, chờ xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025). Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Trước đó, tại phiên họp ngày 24-4, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng ban Chỉ đạo kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cho biết TP.HCM đã bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự để tạo điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức thành công các hoạt động, sự kiện, cuộc họp mặt có lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước dự.

TP cũng làm tốt công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động hướng đến lễ kỷ niệm; truyền thông về những chặng đường lịch sử, về giá trị hòa bình, độc lập, thống nhất. “Công tác truyền thông đã kịp thời chuyển tải được các thông tin, hình ảnh cần thiết đến với các tầng lớp nhân dân” - người đứng đầu Thành ủy TP đánh giá.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chính thức diễn ra vào lúc 6 giờ 30 ngày 30-4. Trong lễ kỷ niệm sẽ tổ chức bắn 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Bên cạnh đó sẽ có không quân bay chào mừng; diễu hành của xe mô hình Quốc huy - khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc - xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - xe mô hình biểu tượng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam; diễu binh các khối quân đội, dân quân tự vệ; diễu binh các khối công an; diễu hành các khối quần chúng.

*****