Nhân sự tuần qua: 5 nhân sự cấp cao được phân công, bổ nhiệm, bầu giữ chức vụ mới 27/10/2024 08:44

Từ ngày 21-10 đến 27-10, Trung ương cùng các bộ, ngành, địa phương đã điều động, bổ nhiệm hàng loạt vị trí nhân sự cấp cao.

Đại tướng Lương Cường được bầu làm Chủ tịch nước

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư, được bầu làm Chủ tịch nước. Ảnh: PHẠM THẮNG

Đại tướng Lương Cường 67 tuổi; quê ở phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ông có trình độ chuyên môn Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Ông Lương Cường là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV. Sự nghiệp của ông gắn bó với quân đội và kinh qua nhiều chức vụ quan trọng tại một số đơn vị.

Từ năm 2016, ông giữ cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho đến tháng 5-2024, khi được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định phân công ông Trần Cẩm Tú giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: TTXVN

Ông Trần Cẩm Tú làm Thường trực Ban Bí thư

Bộ Chính trị cũng có quyết định phân công ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Trần Cẩm Tú đảm nhiệm chức Thường trực Ban Bí thư thay ông Lương Cường, người vừa được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Thái Thanh Quý. Ảnh: TTXVN

Ông Thái Thanh Quý giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Thái Thanh Quý, 48 tuổi, quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII.

Ông là cán bộ trưởng thành và kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng tại Nghệ An như Bí thư Đoàn Các Cơ quan Dân chính Đảng; Bí thư Huyện ủy Nam Đàn; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An; Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 7-2021 đến nay, ông là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định và tặng hoa cho tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng. Ảnh: NS

Bí thư Quảng Bình được điều động làm Bí thư Quảng Ninh

Bộ Chính trị quyết định về việc điều động, phân công, chỉ định ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư tỉnh Quảng Ninh Vũ Đại Thắng 49 tuổi, quê ở TP Hà Nội. Ông có trình độ Thạc sĩ Quan hệ quốc tế, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật; cao cấp lý luận chính trị

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII; đại biểu Quốc hội khóa XV. Quá trình công tác, ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng như vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế - Bộ KH&ĐT, phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, thứ trưởng Bộ KH&ĐT, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình.

Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Nguyễn Doãn Anh (trái) được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh làm Bí thư Thanh Hóa

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh, 58 tuổi, quê ở huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Ông có trình độ chuyên môn: Đại học ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành, Cao cấp chuyên ngành Quân sự; cao cấp lý luận chính trị.

Hiện ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh từng giữ các chức vụ Phó Tư lệnh rồi Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Tư lệnh Quân khu 4, phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Ông Nguyễn Hữu Lợi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa. Ảnh: PV

Đà Nẵng có tân Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã phân công, điều động, chỉ định ông Nguyễn Hữu Lợi, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP giữ chức Ủy viên Ban cán sự đảng UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

UBND TP Đà Nẵng có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Lợi giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Lợi kiêm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy kể từ ngày công bố quyết định đến khi thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.

Nhân sự mới Tỉnh ủy Quảng Nam

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam điều động, bổ nhiệm ông Quảng Văn Ngọc, Bí thư Huyện ủy Nông Sơn, giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam.

Ông Quảng Văn Ngọc 47 tuổi, quê ở xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam; có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Văn học Việt Nam, Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Cử nhân Sư phạm Văn, Cử nhân Luật Kinh tế; Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước đó, ông từng giữ các vị trí như Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam; Bí thư Huyện ủy Nông Sơn.

Ông Lê Trung Hồ (thứ ba từ phải qua), Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, được HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Ảnh: NGUYỄN HUY

Ông Lê Trung Hồ làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Tại Kỳ họp thứ 27 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bầu ông Lê Trung Hồ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Ông Lê Trung Hồ, 39 tuổi, quê ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Đại học Luật; Cao cấp lý luận chính trị. Trước đó, ông từng kinh qua các chức vụ Phó bí thư, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang; Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận.

Ông Nguyễn Thanh Cường làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tây Ninh

Ban Bí thư chuẩn y bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Tây Ninh tham gia Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và ông Nguyễn Thái Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; chuẩn y ông Trần Thế Phong, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, cơ quan UBKT Tỉnh ủy tham gia UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh quyết định luân chuyển, chỉ định bổ sung ông Nguyễn Thanh Cường, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy vào Ban Chấp hành, tham gia Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Hà Văn Bắc, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: HD

Công an tỉnh Đồng Tháp có tân phó giám đốc

Bộ trưởng Bộ Công an đã điều động, bổ nhiệm Đại tá Hà Văn Bắc (48 tuổi, quê Lạng Sơn), Trưởng phòng Phòng Giám sát thông tin mạng và phòng, chống hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Hoàng Long làm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương có quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Hoàng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Chí Linh, Trưởng công an TP Chí Linh về công tác tại Văn phòng UBND tỉnh và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Hoàng Long (46 tuổi, quê ở Nghệ An). Ông có nhiều năm công tác tại Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, sau đó chuyển công tác về Công an tỉnh Hải Dương và đảm nhiệm các chức vụ như Phó Trưởng Công an TP Hải Dương; Trưởng Công an huyện Bình Giang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Trưởng Công an TP Chí Linh.

Ông Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, kiêm Phó Tổng Giám đốc TKV, được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV. Nguồn: TKV

TKV có tân Tổng Giám đốc

Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), bổ nhiệm ông Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV, làm Tổng Giám đốc Tập đoàn kể từ ngày 21-10.

Ông Vũ Anh Tuấn, 56 tuổi. Ông từng là Giám đốc Công ty cổ phần Than Núi Béo (2009-2015); Ủy viên chấp hành Đảng bộ Than Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc TKV, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh.

Trưởng công an huyện làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định bổ nhiệm Thượng tá Phạm Thanh Hùng, Trưởng Công an huyện Di Linh làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Thượng tá Phạm Thanh Hùng, 43 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên. Trước đó, ông là Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lâm Đồng rồi Trưởng Công an huyện Di Linh.

Đại tá Nguyễn Đình Dương (phải) trao quyết định điều động Thượng tá Đoàn Văn Qưới làm Phó trưởng Công an huyện Bình Chánh. Ảnh: TS

Thượng tá Đoàn Văn Quới làm Phó Trưởng Công an huyện Bình Chánh

Công an TP.HCM có quyết định điều động Thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TPHCM đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Bình Chánh.

Thượng tá Đoàn Văn Quới 55 tuổi, quê Hóc Môn, TP.HCM. Trước khi giữ chức vụ Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP.HCM, Thượng tá Quới từng công tác tại Phòng hậu cần Công an TP.HCM.