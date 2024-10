Nhân sự tuần qua: Bổ nhiệm 3 Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương 20/10/2024 09:41

Tuần qua, từ ngày 15-10 đến 20-10, Trung ương cùng nhiều bộ, ngành, địa phương đã điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự đảm nhiệm vị trí mới.

Ông Trần Anh Tuấn làm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Hoàng Văn Chương và ông Nguyễn Hoàng Hải, cùng là Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Trong thời gian giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, ông Hoàng Văn Chương và ông Nguyễn Hoàng Hải được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,30.

Các Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng ông Trần Anh Tuấn được điều động, bổ nhiệm làm Trợ lý Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: VGP

. Ban Bí thư điều động ông Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công tác tại Ban Tổ chức Trung ương và bổ nhiệm làm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng.

Ông Trần Anh Tuấn 49 tuổi, quê ở TP Hà Nội; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý tài sản tại Singapore, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi công tác tại Ngân hàng Nhà nước, ông Trần Anh Tuấn công tác tại Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ LĐ-TB&XH.

Từ 6-1997 đến nay, ông công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đảm nhận các chức vụ từ chuyên viên, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng thuộc Vụ Hợp tác quốc tế; Ủy viên Ban cán sự đảng, Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước kiêm Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ KH&ĐT, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ KH&ĐT. Ảnh: VGP

Bộ KH&ĐT có tân thứ trưởng; giao quyền chủ tịch tỉnh Bắc Giang

. Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Tâm (43 tuổi), Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ KH&ĐT, giữ chức Thứ trưởng Bộ KH&ĐT. Thời hạn bổ nhiệm là năm năm.

. Thủ tướng cũng có quyết định giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho đến khi kiện toàn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh này.

Ông Mai Sơn 50 tuổi, trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Tiến sĩ Quản trị kinh doanh. Ông từng làm giảng viên tiếng Anh tại trường Cao đẳng Sư phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang, thư ký Chủ tịch - Bí thư tỉnh Bắc Giang, Phó Bí thư tỉnh đoàn Bắc Giang, Bí thư huyện Hiệp Hòa, Chủ tịch UBND TP Bắc Giang, Bí thư Thành ủy Bắc Giang. Tháng 12-2020, ông Mai Sơn được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang.

Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục tái cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Ông Đỗ Văn Chiến tái cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X nhiệm kỳ 2024-2029, đã thống nhất số lượng tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X là 72 vị. Tại Hội nghị đã hiệp thương dân chủ cử 67 vị, khuyết 5 vị sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ.

Hội nghị đã hiệp thương dân chủ cử bốn vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tham gia Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục giữ chức vụ này trong nhiệm kỳ 2024-2029.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, tiếp tục được hiệp thương, cử giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các ông/bà Hoàng Công Thủy và Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X…

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, tân Phó Giám đốc Công an Bình Thuận.

Điều động nhiều vị trí cán bộ công an chủ chốt

Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định điều động Đại tá Nguyễn Anh Tuấn (48 tuổi), Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Đồng thời, điều động Đại tá Hòa Quang Tưng (54 tuổi), Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng điều động, bổ nhiệm Đại tá Hồ Song Ân (46 tuổi, quê Quảng Nam), Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Bộ Công an điều động Đại tá Lê Thanh Hùng (55 tuổi), Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận vào tháng 6-2021, Đại tá Lê Thanh Hùng là Trưởng Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Cần Thơ: Tòa Ninh Kiều có tân Chánh án

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Sử, Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án TAND quận Ninh Kiều, giữ chức vụ Chánh án TAND quận Ninh Kiều.

Ông Nguyễn Quốc Sử, 45 tuổi; trình độ Thạc sĩ Luật Kinh tế; Cử nhân Ngôn ngữ Anh và Cử nhân Quản trị Kinh doanh. Cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Ông Lê Ngọc Quang, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm Nhà báo Võ Ngọc Văn Quân (bên phải) làm Giám đốc VTV khu vực Tây Nam Bộ.

Nhà báo Võ Ngọc Văn Quân nhận nhiệm vụ mới

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam có quyết định bổ nhiệm Nhà báo Võ Ngọc Văn Quân, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ, giữ chức Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ.

Ông Võ Ngọc Văn Quân 48 tuổi, quê tại TP Cần Thơ; trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Anh Văn; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Quân có thời gian hơn 26 năm công tác ở Đài Truyền hình Việt Nam, kinh qua các vị trí phóng viên thời sự, Phó trưởng phòng Thời sự, Trưởng phòng Thời sự, Phó giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ và được giao Phụ trách Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ từ tháng 9-2022.

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho ông Trần Văn Nam, tân Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM. Ảnh: THANH THÙY

TP.HCM điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

. Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động, bổ nhiệm ông Trần Văn Khuyên, Bí thư Huyện ủy Hóc Môn, giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.

Ông Trần Văn Khuyên 57 tuổi, quê ở huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ: Tiến sĩ Triết học, Thạc sĩ Giáo dục Chính trị, Cử nhân Giáo dục Chính trị, Cử nhân ngôn ngữ Anh, Chứng chỉ Đại học Tài chính - Ngân hàng, Cao cấp lý luận Chính trị.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng điều động, phân công, chỉ định

Ông Trần Văn Nam, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Văn Nam, 54 tuổi, quê ở huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ông có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Luật; cao cấp lý luận chính trị.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Nhựt làm Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

. Ông Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, 49 tuổi, quê ở Bến Tre; trình độ: Cử nhân Hóa học, Cử nhân Chính trị học, Cao cấp Lý luận chính trị.

TP Hà Tiên có tân Bí thư

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang quyết định điều động ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; đồng thời chỉ định ông Trung giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Tiên nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Lưu Trung 54 tuổi, quê ở Thừa Thiên Huế; là Thạc sĩ Quản lý kinh tế, cử nhân chính trị.

Trước đó ông từng kinh qua các chức vụ Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hà Tiên (nay là TP Hà Tiên), Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Kiên Giang, Giám đốc Sở Tài chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Tân Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định Đặng Vĩnh Sơn . Ảnh: TT

Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định điều động ông Đặng Vĩnh Sơn, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban.

Ông Đặng Vĩnh Sơn, 53 tuổi, quê ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, là Cử nhân Văn học, Thạc sĩ Luật.

Ban Bí thư quyết định chuẩn y bà Lê Bình Thanh, Bí thư Huyện ủy Tây Sơn, giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Lê Thị Hồng Vân, Phó chánh Thanh tra tỉnh Bình Định tham gia UBKT Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định phân công bà Lê Bình Thanh làm Phó chủ nhiệm thường trực UBKT Tỉnh ủy, phụ trách UBKT Tỉnh ủy Bình Định đến khi kiện toàn chức danh chủ nhiệm đơn vị này.

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Giám đốc Sở Y tế được bầu giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: NGỌC LONG

Ông Nguyễn Huy Ngọc làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Tại Kỳ họp chuyên đề thứ 6, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Huy Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Ông Nguyễn Huy Ngọc, 54 tuổi, quê ở xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ.

Trước đó, ông Ngọc từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng trong ngành Y tế của tỉnh Phú Thọ như phó Giám đốc Sở Y tế kiêm giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh rồi giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.