Nhân sự tuần qua: Điều động, bổ nhiệm, bầu nhiều cán bộ ở các địa phương 17/11/2024 10:40

Từ ngày 11-11 đến 17-11, nhiều vị trí nhân sự quan trọng ở cả Trung ương, bộ, ngành, địa phương đã điều động, bổ nhiệm.

Ông Nguyễn Quang Đức làm Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương

Sáng 15-11, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Tân Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Quang Đức. Ảnh: VGP

Ông Nguyễn Quang Đức 53 tuổi, tại Hà Nội; Cử nhân luật, Cao cấp lý luận chính trị. Trước đó, ông từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, đại biểu HĐND TP Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

Chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

Chiều 14-11, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Trần Huy Tuấn. Ảnh: ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

Ông Trần Huy Tuấn, 50 tuổi; quê ở Yên Bái. Ông là kỹ sư thủy lợi; cử nhân kinh tế chính trị; thạc sỹ chuyên ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường; cao cấp lý luận chính trị.

Ông đã từng kinh qua nhiều vị trí công tác tại tỉnh Yên Bái, như Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái, Bí thư Huyện ủy Văn Yên, Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Nam Định có tân Bí thư Tỉnh ủy

Chiều 13-11, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đặng Khánh Toàn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đặng Khánh Toàn được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định. Ảnh: NDO

Trước đó một ngày, Văn phòng Trung ương Đảng cũng đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Phạm Gia Túc thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nhận thêm nhiệm vụ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam ngày 14-11 đã công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, Cao cấp lý luận chính trị; là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, chỉ huy tại các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân, như Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình…

Cử ông Nguyễn Minh Vũ kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định 1401/2024 của Thủ tướng về việc cử ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam thay cho Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc vừa có quyết định nghỉ hưu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Nguyễn Minh Vũ. Ảnh: BNG

Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam được thành lập ngày 15-6-1977 có chức năng tư vấn, giúp Thủ tướng trong quan hệ với UNESCO và chỉ đạo, phối hợp các hoạt động của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan với UNESCO.

Ủy ban có năm Tiểu ban gồm Giáo dục; Văn hóa; Thông tin; Khoa học Tự nhiên; Khoa học Xã hội…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị làm Thứ trưởng Bộ NN&PTNT

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giữ chức Thứ trưởng Bộ NN&PTNT.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ NN&PTNT. Ảnh: VGP

Ông Võ Văn Hưng 52 tuổi, quê ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị); trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Lâm nghiệp; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Hưng từng qua các vị trí Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Trị, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Công an Tiền Giang có tân phó Giám đốc

Bộ trưởng Bộ Công an vừa có quyết định bổ nhiệm Thượng tá Trần Văn Tròn - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tiền Giang, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang.

Trước đó, Thượng tá Trần Văn Tròn từng trải qua các chức vụ như: Phó trưởng Công an huyện, Trưởng Công an huyện Gò Công Tây; Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trao quyết định cho tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt. Ảnh: VGP

Nhân sự mới thanh tra Chính phủ

Ngày 15-11, tại Hà Nội, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã trao quyết định của Thủ tướng về bổ nhiệm ông Lê Tiến Đạt, Cục trưởng Cục Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Lê Tiến Đạt 49 tuổi, quê ở huyện Thường Tín, Hà Nội; trình độ Tiến sĩ Luật. Ông Lê Tiến Đạt đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo trong ngành thanh tra: Từ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra, Phó Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương, Chánh Văn phòng Đảng đoàn thể đến Cục trưởng Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra.

Bộ GTVT điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Sáng 14-11, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng trao quyết định điều động, bổ nhiệm sáu lãnh đạo các vụ, viện, ban quản lý dự án, trường đại học, cao đẳng trong ngành.

Theo đó, bà Trần Thị Minh Hiền, quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Ông Trần Việt Hà, quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, chính thức giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng (đứng giữa) trao quyết định bổ nhiệm nhân sự. Ảnh: MT.GOV

Ông Vũ Tuấn Anh, Phó vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Ban Quản lý dự án 7.

Ông Nguyễn Tiến Thủy, quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học GTVT TP.HCM được công nhận giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường này, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Văn Đạt, Trưởng phòng An toàn giao thông và phân tích cơ sở dữ liệu giao thông vận tải, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, được bổ nhiệm giữ chức Phó viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT.

Ông Vũ Minh Đức, Trưởng phòng Công tác học sinh - sinh viên Trường cao đẳng GTVT Trung ương V, được bổ nhiệm giữ chức Phó hiệu trưởng trường này.

Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM được bầu làm Ủy viên UBND TP

Tại kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa X ngày 14-11, các đại biểu đã bỏ phiếu, thống nhất bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM vào Ủy viên UBND TP.HCM.

Lãnh đạo Thành ủy- UBND- HĐND chúc mừng tân Ủy viên UBND TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 50 tuổi, quê ở Bình Thuận; trình độ Thạc sĩ Luật, Cử nhân Chính trị, Cao cấp Lý luận chính trị.

Bầu ông Ngô Công Thức làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Ngày 13-11, tại kỳ họp thứ 24 (chuyên đề), HĐND tỉnh An Giang khóa X, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Ngô Công Thức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GTVT tỉnh An Giang, làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Ông Ngô Công Thức, 53 tuổi, quê ở huyện An Phú, tỉnh An Giang; cao cấp lý luận chính trị, chuyên môn kỹ sư cầu đường - thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình.

Cà Mau có tân Chủ tịch tỉnh

Tại kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, các đại biểu đã bầu ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Ngại (phải). Ảnh: BÁO CÀ MAU

Ông Phạm Thành Ngại 53 tuổi, quê ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Trình độ văn hóa: Thạc sĩ Luật kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Thành Ngại từng kinh qua các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời; Phó Chánh Văn phòng rồi Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau; Bí thư Huyện ủy Năm Căn; Bí thư Thành ủy TP Cà Mau.

Ông Nguyễn Đức Trung được bầu làm Bí thư Nghệ An

Chiều 11-11, tại TP Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức các Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thực hiện quy trình bầu Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có ý kiến đồng ý giới thiệu ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 4, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi thực hiện quy trình, ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Ông Nguyễn Đức Trung, 50 tuổi, quê xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia (nay là phường Tĩnh Hải, thị xã Tĩnh Gia), Thanh Hóa; trình độ chuyên môn Thạc sĩ kinh tế chính trị, cử nhân kinh tế, cử nhân tiếng Anh; cao cấp lý luận chính trị.