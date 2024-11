Hội An lên tiếng về thông tin chi tiền tỉ để có suất lái thuyền, đạp xích lô 23/11/2024 21:45

(PLO)- Lãnh đạo TP Hội An bác thông tin chi tiền tỉ để có suất lái thuyền, đạp xích lô và đề nghị công an vào cuộc làm rõ.

Tối 23-11, lãnh đạo UBND TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, đã đề nghị công an vào cuộc xác minh tài khoản mạng xã hội facebook đưa ra thông tin chi tiền tỉ để có suất lái thuyền, đạp xích lô tại Hội An.

TP Hội An đề nghị công an vào cuộc làm rõ thông tin chi tiền tỉ để có suất lái thuyền, đạp xích lô. Ảnh chụp màn hình.

Theo đó, từ 23-11, tài khoản facebook Minh Ohio đăng tải video tại TP Hội An, người này nói rằng “để lái được những chiếc thuyền có mã số, những người chủ thuyền phải trả đâu đó 1,6 đến 1,8 tỉ để lái hàng đêm, hoạt động từ 16 giờ đến 22 giờ. Ngoài ra lái xe xích lô tại phố cổ Hội An cũng tương tự…”.

Thông tin thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Bài đăng đã có hàng ngàn lượt tương tác, bình luận.

Một số tài khoản mạng xã hội hỏi số tiền đi về đâu thì chủ tài khoản này lấp lửng, không hề nói rõ nên nhiều người đã phỏng đoán, quy chụp.

Lãnh đạo UBND TP Hội An bác thông tin này và đề nghị công an cùng các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh.

Tại TP Hội An, người dân đạp xích lô hay lái thuyền trên sông được quản lý của Nghiệp đoàn Xích lô và ghe bơi Hội An. Số xích lô gồm 100 chiếc và ghe bơi gần 300 chiếc. Đây là những người dân địa phương đa phần nghèo khó được địa phương tạo điều kiện hành nghề.