Nhiều nơi ở Bình Định bị ngập, sạt lở đất 24/11/2024 20:12

Chiều 24-11, Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định cho biết trong ba ngày qua, trên địa bàn tỉnh này có mưa lớn trên diện rộng, gây ngập, sạt lở đất nghiêm trọng ở nhiều nơi.

Thông tin ban đầu từ các địa phương ở Bình Định đã có 14 điểm ngập nước với mức ngập khoảng 600 m, bảy điểm sạt lở đường giao thông, có năm hộ gia đình bị ảnh hưởng do sạt lở đất.

Nhiều nơi ở huyện An Lão, Bình Định bị ngập nặng. Ảnh: TD.

Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định đã có hai văn bản yêu cầu điều tiết, xả lũ khẩn cấp hồ chứa Đồng Mít trên sông An Lão và hồ Định Bình trên sông Kôn.

Đồng thời, đề nghị UBND các huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Tuy Phước, Phù Cát, thị xã An Nhơn chủ động thông báo đến chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan để thông tin kịp thời đến người dân.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định, từ ngày 22 đến 24-11, trên địa bàn tỉnh này có mưa lớn liên tục trên diện rộng, lượng mưa trung bình 145 mm.

Sạt lở đất gây ách tắc giao thông ở huyện An Lão.

Lũ trên thượng lưu Sông Kôn, sông An Lão trên báo động 2. Mực nước lúc 16 giờ ngày 24-11 trên sông Kôn tại Vĩnh Sơn 72,6 m trên báo động 2, sông An Lão tại An Hòa 22,5 m dưới báo động 2.