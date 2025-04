Hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách ở TP.HCM được hỗ trợ gì khi nghỉ việc? 17/04/2025 16:36

Chiều 17-4, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn TP.HCM, Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Quốc Thuận đã thông tin về chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc sau khi sắp xếp phường, xã trên địa bàn TP.

Thực hiện Nghị quyết 60 Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII và Công văn 03 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) các cấp và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, sẽ dừng việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn.

Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Quốc Thuận đã thông tin về chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách sau khi bỏ cấp huyện, sáp nhập xã trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Quốc Thuận cho biết TP.HCM có 5.562 người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại 273 phường, xã, thị trấn.

Theo ông Thuận, chính sách hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc hiện đang áp dụng theo Nghị định 29/2023 về tinh giản biên chế và Nghị quyết 50/2024 của HĐND TP.HCM về chế độ hỗ trợ thêm đối với trường hợp nghỉ do tinh giản biên chế; nghỉ do dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính; nghỉ công tác trước tuổi do không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ; nghỉ công tác trước tuổi không thuộc diện tinh giản biên chế trên địa bàn TP.

Ngoài ra, TP.HCM cũng sẽ giới thiệu việc làm đối với người hoạt động không chuyên trách.

Theo Đề án sắp xếp, tổ chức lại ĐVHC các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (đề án), cả nước sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Do vậy, chính quyền địa phương được giao xem xét, có thể sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham gia công tác tại thôn, tổ dân phố. Thực hiện chính sách nghỉ việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã mà không bố trí công tác theo quy định.