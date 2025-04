Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế 17/04/2025 19:26

(PLO)- Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ giao các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện tiêu chí về khung năng lực, trình độ, điều kiện của cán bộ Công an làm việc theo môi trường quốc tế.

Ngày 17-4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh CA

Nâng cao tư duy chiến lược và năng lực ra quyết định

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo nhấn mạnh, hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 26 ngày 19-5-2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo phát biểu đề dẫn Hội thảo. Ảnh CA

Nghị quyết nêu rõ quan điểm đến năm 2030, đối với cán bộ lãnh đạo chỉ huy Quân đội, Công an có số lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; từ 20-30% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị cũng xác định mục tiêu đến năm 2030, từ 20-30% lãnh đạo, chỉ huy đủ năng lực, điều kiện làm việc theo yêu cầu, nhiệm vụ trong môi trường quốc tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ Công an các cấp, nhất là người đứng đầu đơn vị, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp Cục và tương đương trở lên, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó, đã xác định mục tiêu cụ thể và định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ Công an đủ năng lực, trình độ làm việc trong môi trường quốc tế...

Từ góc độ cơ sở đào tạo, Thượng tá, TS. Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân cho rằng, để nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ Công an đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế cần thiết kế chương trình đào tạo, bồi dưỡng linh hoạt, gắn với từng đối tượng lãnh đạo, chỉ huy, tập trung bồi dưỡng các tư duy, kỹ năng và kiến thức nhằm tiếp cận nhanh với môi trường làm việc quốc tế.

Trong đó, chú trọng nâng cao tư duy chiến lược và năng lực ra quyết định; kỹ năng lãnh đạo và phương hướng tổ chức; tăng cường cập nhật trao đổi về pháp luật quốc tế và các nội dung hợp tác quốc tế có liên quan đến lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Xác định rõ % số cán bộ đáp ứng được các tiêu chí

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tham luận tâm huyết, trách nhiệm gửi tới Hội thảo; khẳng định, thông qua Hội thảo đã làm rõ hơn về nhận thức đối với nội hàm của từ và cụm từ, về vị trí vai trò, và tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.

Hội thảo cũng đã thống nhất đánh giá 3 thành tựu cơ bản của công tác giáo dục, đào tạo của lực lượng CAND thời gian qua nói chung và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế nói riêng.

Đó là hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND ngày phát triển đi vào chiều sâu, được kiện toàn phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới nhà trường của hệ thống giáo dục quốc dân và chủ trương xây dựng lực lượng CAND tỉnh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tổng kết Hội thảo. Ảnh CA

Thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức hơn nữa, hiểu sâu, hiểu thấu đáo hơn nữa về nội dung, nội hàm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.

Cục Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương khảo sát, đánh giá thực trạng toàn diện cán bộ, chiến sĩ về trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, khoa học công nghệ và năng lực làm việc, kỹ năng chuyên môn, phẩm chất, đạo đức.

Đồng thời, trao đổi với Cục Đào tạo, các Học viện, trường CAND báo cáo, đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ chỉ đạo về xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch cụ thể, rõ về số lượng, lộ trình đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm đến năm 2030 có từ 20% đến 30% lãnh đạo, chỉ huy Công an có đủ năng lực, điều kiện làm việc trong môi trường quốc tế.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ giao Cục Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện tiêu chí về khung năng lực, trình độ, điều kiện làm việc theo môi trường quốc tế theo từng cấp Công an, từng đơn vị, từng lĩnh vực, vị trí công tác.

Khảo sát, đánh giá thực tế đội ngũ cán bộ để xác định rõ % số cán bộ đáp ứng được các tiêu chí, tiêu chuẩn, phát huy được chuyên môn, sở trường làm việc trong môi trường quốc tế, và % cán bộ chưa đáp ứng được tiêu chí, tiêu chuẩn, bao nhiêu % đã đủ tiêu chuẩn nhưng bố trí phân công công tác trái ngành, trái nghề để tham mưu đề xuất đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ phù hợp, hiệu quả.

Ban Tổ chức Hội thảo nghiên cứu tham mưu đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Cục Đào tạo và các Học viện, trường CAND phối hợp với trường Đại học ngoại ngữ, Học viện quốc tế liên kết đào tạo ngoại ngữ, đề xuất tiêu chí đầu ra đối với học sinh, sinh viên khi ra trường có đủ điều kiện làm việc trong môi trường quốc tế…