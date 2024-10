TP Cần Thơ: Sáp nhập 4 phường thành 1 từ ngày 1-11-2024 09/10/2024 12:26

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP Cần Thơ giai đoạn 2023 – 2025.

Khu vực đường Lý Tự Trọng hiện thuộc địa phận phường An Phú, sắp tới sẽ là phường Thới Bình. Ảnh: NHẪN NAM

Theo Nghị quyết, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc quận Ninh Kiều là nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 0,5 km2, quy mô dân số 10.851 người của phường An Phú, toàn bộ diện tích tự nhiên 0,35 km2, quy mô dân số 7.635 người của phường An Nghiệp và toàn bộ diện tích tự nhiên 0,61 km2, quy mô dân số 23.313 người của phường An Cư vào phường Thới Bình.

Sau khi nhập, phường Thới Bình có diện tích tự nhiên là 1,99 km2 với quy mô dân số là 56.364 người.

Phường Thới Bình giáp các phường An Hòa, Cái Khế, Tân An và Xuân Khánh. Sau khi sắp xếp, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ có tám phường.

Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, TP Cần Thơ có chín đơn vị hành chính cấp huyện, gồm năm quận và bốn huyện; 80 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 36 xã, 39 phường và năm thị trấn.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-11-2024.