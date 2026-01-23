Đồng Tháp: 32 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI 23/01/2026 17:05

(PLO)- Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Đồng Tháp có 32 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và hơn 4.200 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026–2031.

Ngày 23-1, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp cho biết công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trên địa bàn tỉnh đang được triển khai theo đúng quy định của Đảng và pháp luật.

Theo Sở Nội vụ, căn cứ Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã ban hành công văn lãnh đạo tổ chức cuộc bầu cử, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử cấp tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo đã ban hành quy chế làm việc, phân công thành viên phụ trách các lĩnh vực, địa bàn.

Ban Chỉ đạo tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành các kế hoạch triển khai, kiểm tra công tác bầu cử; tổ chức các đoàn kiểm tra tại các xã, phường nhằm kịp thời đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện theo đúng lộ trình của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng ban hành chỉ thị và kế hoạch để các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng các lãnh đạo UBND tỉnh tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: Việt Tiến

Về tổ chức phụ trách bầu cử, UBND tỉnh đã thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh gồm 36 thành viên; thành lập 6 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và 28 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. Ở cấp xã, các địa phương đã thành lập Ủy ban bầu cử, 712 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và các tổ bầu cử theo quy định.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang được các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai theo đúng quy định.

Về số lượng người ứng cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cho biết sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, tỉnh Đồng Tháp có 32 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội để bầu 18 đại biểu; 148 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu 85 đại biểu. Đối với HĐND cấp xã, có 4.239 người được giới thiệu ứng cử để bầu 2.331 đại biểu.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai chậm nhất là ngày 3-2 và sẽ công bố Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử, chậm nhất 26-2.