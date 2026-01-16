Người dân Quảng Ngãi tìm hiểu về bầu cử Quốc hội qua thi trực tuyến 16/01/2026 17:08

(PLO)- Tỉnh Quảng Ngãi phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm ứng dụng chuyển đổi số vào công tác tuyên truyền pháp luật đến người dân.

Chiều 16-1, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031”. Sự kiện được tổ chức tại điểm cầu UBND tỉnh và kết nối trực tuyến đến 96 xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Toàn cảnh lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031”

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Thị Trung – Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Việc này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Theo bà Trung, thành công của cuộc bầu cử không chỉ ở việc lựa chọn đại biểu đủ đức, đủ tài, mà còn ở mức độ tham gia, trách nhiệm của mỗi công dân. Cuộc thi trực tuyến là hoạt động thiết thực, góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền pháp luật về bầu cử sâu rộng và hiệu quả.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động cuộc thi

“Cuộc thi không chỉ giúp người dân tìm hiểu kiến thức pháp luật mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm công dân”, bà Trung cho hay.

Hưởng ứng lễ phát động, chị Võ Thị Thu Ngoan – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Chi đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi khẳng định đoàn viên, thanh niên sẽ tích cực tham gia và đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số.

Chị Ngoan bày tỏ: “Tôi tin tưởng từ ngày 19-1 đến ngày 2-2-2026, mỗi đoàn viên sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, góp phần vào thành công chung của ngày hội bầu cử toàn dân”.

Theo Ban Tổ chức, nội dung cuộc thi tập trung vào các quy định của Hiến pháp 2013; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương. Qua đó giúp Nhân dân hiểu rõ vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND cũng như quyền và nghĩa vụ của công dân.

Hình thức thi trực tuyến phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, giúp người dân tham gia mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm chi phí và nguồn lực xã hội. Ban Tổ chức mong muốn người dân không chỉ trả lời đúng câu hỏi mà còn vận dụng đúng các quy định, lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến cộng đồng.