Đồng Tháp ban hành kế hoạch cải cách hành chính 2026, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo 19/01/2026 13:17

(PLO)- Đồng Tháp xác định cải cách hành chính năm 2026 phải xuất phát từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026 nhằm tiếp tục triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021–2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ.

Theo kế hoạch, cải cách hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, hướng đến xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả; trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xem là đột phá quan trọng.

Một trong những yêu cầu xuyên suốt của kế hoạch là cải cách hành chính phải xuất phát từ người dân, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở.

Chuẩn hóa thủ tục, giảm phiền hà cho người dân

UBND tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính được chuẩn hóa, công khai, minh bạch và thực hiện phi địa giới hành chính; các thủ tục đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Từ ngày 29-12-2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp tại phường Cao Lãnh dời về địa chỉ: số 10 đường Lê Thị Riêng, phường Cao Lãnh

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm chi phí cho tổ chức, cá nhân. Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tái sử dụng dữ liệu số hóa được đẩy mạnh nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và cấp xã tiếp tục được nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định, kịp thời, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2026, Đồng Tháp tiếp tục tập trung xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Theo đó, 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ và văn bản điện tử ký số của các sở, ngành, địa phương được thực hiện trên nền tảng số.

Song song đó, tỉnh chú trọng nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là lực lượng làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, nhằm nâng cao năng lực khai thác, vận hành hiệu quả các hệ thống số, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.