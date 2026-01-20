Đồng Nai: Giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn phải đạt tối thiểu 98% 20/01/2026 15:35

(PLO)- Theo Kế hoạch năm 2026 của tỉnh Đồng Nai, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn phải đạt tối thiểu 98% và 100% phản ánh, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính được xử lý đúng hạn.

Đồng Nai: Giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn phải đạt tối thiểu 98%

(PLO)- Theo Kế hoạch năm 2026 của tỉnh Đồng Nai, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn phải đạt tối thiểu 98% và 100% phản ánh, kiến nghị liên quan được xử lý đúng hạn.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai 2026 về việc kiểm soát thủ tục hành chính trên toàn địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu trong năm 2026 đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết phải được rà soát, trình công bố và cập nhật công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia. Tỉnh thực hiện cắt giảm và đơn giản hóa ít nhất 10% thủ tục hành chính hiện có, đồng thời giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo thông qua việc tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa.

Đặc biệt, đối với các điều kiện đầu tư kinh doanh, tỉnh bãi bỏ hoàn toàn các quy định không cần thiết, mâu thuẫn hoặc không thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư.

Cán bộ phường Tân Triều hướng dẫn người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: VŨ HỘI.

Với chuyển đổi số, 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và chế độ báo cáo doanh nghiệp phải được thực hiện trực tuyến.

Tỉnh phấn đấu đạt tỉ lệ 90% dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tỉ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt tối thiểu 80%. Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, 100% thủ tục có nghĩa vụ tài chính sẽ được triển khai thanh toán trực tuyến với mục tiêu đạt tỉ lệ thực tế là 80%.

Việc giải quyết hồ sơ đúng hạn phải đạt tối thiểu 98%, tỉ lệ thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết, giải quyết phi địa giới hành chính giữa trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền đạt 70%.

Đồng Nai kiên quyết thực hiện mục tiêu người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ đã được cơ quan nhà nước kết nối và chia sẻ.

Đáng chú ý, mức độ hài lòng chung của người dân và doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính phải đạt tối thiểu 95%. 100% phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính phải được xử lý đúng hạn.

Trong đó, mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu 90%, riêng lĩnh vực đất đai và xây dựng phải đạt tối thiểu 92%.

Sở Nội vụ có trách nhiệm khảo sát ý kiến người dân, tham mưu xử lý nghiêm những cán bộ gây phiền hà, đồng thời khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc. Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và công khai kết quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành, đánh giá chất lượng phục vụ người dân định kỳ.