CSGT Hà Nội triển khai làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe 19/10/2025 18:53

(PLO)- Phòng CSGT Hà Nội kêu gọi người dân trên địa bàn phối hợp trong việc cập nhật thông tin và chuyển đổi giấy phép lái xe giấy bìa sang thẻ PET.

Ngày 19-10, Phòng CSGT Hà Nội thông tin, giấy phép lái xe (GPLX) - thường gọi bằng lái xe là một loại giấy tờ đặc biệt được cấp cho một người đã đủ điều kiện sức khỏe, trải qua kỳ thi sát hạch để điều khiển một hoặc nhiều loại phương tiện.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, do yếu tố lịch sử và điều kiện công nghệ, trong giai đoạn trước đây, bằng lái xe thường được in trên loại giấy bìa - hình thức này được nhiều quốc gia sử dụng rộng rãi, trong đó có Việt Nam.

Tuy nhiên, bằng lái xe giấy bìa qua thời gian đã bộc lộ nhiều hạn chế như khó bảo quản, dễ hư hỏng, độ bảo mật thấp nên dễ làm giả. Kể từ ngày 1-7-2012, việc in bằng lái xe trên chất liệu PET mới bắt đầu được triển khai đồng loạt trên toàn quốc. Song song đó, bằng lái xe giấy được cấp trước đó vẫn có giá trị sử dụng cùng với bằng lái xe được cấp sau ngày 1-7-2012.

Người dân đến đăng ký cấp, đổi GPLX. Ảnh CA

Phòng CSGT Hà Nội cũng cho hay, chuyển đổi bằng lái xe từ bản giấy bìa sang thẻ nhựa PET mang lại nhiều lợi ích thiết thực, là bước tiến quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia và phục vụ người dân tốt hơn.

Thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT (Bộ Công an) về việc tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe và số hoá hồ sơ đăng ký xe, Phòng CSGT Hà Nội đang triển khai quyết liệt công tác làm sạch dữ liệu Giấy phép lái xe (GPLX).

Theo đó, Phòng CSGT Hà Nội nêu ra những lợi ích khi người dân sử dụng bằng lái xe thẻ PET gồm: Chống làm giả hiệu quả; Độ bền cao; Thuận tiện cho công tác quản lý của cơ quan chức năng; Dễ dàng nhận diện thông tin; Thuận tiện trong quá trình cấp đổi, cấp lại GPLX

Công dân có thể điều khiển phương tiện ở nước ngoài (GPLX dạng PET là điều kiện cần thiết để được cấp Giấy phép lái xe Quốc tế (IDP).

Phòng CSGT Hà Nội kêu gọi người dân trên địa bàn tích cực cung cấp thông tin GPLX, phối hợp công an cấp xã trong việc cập nhật thông tin và chuyển đổi bằng lái xe giấy bìa sang thẻ PET.