Thượng tá Bùi Duy Hưng làm Cục phó C04 Bộ Công an 20/11/2025 17:37

(PLO)- Thượng tá Bùi Duy Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Quảng Ninh được bổ nhiệm làm Cục phó C04, Bộ Công an.

Chiều 20-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an, tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm thượng tá Bùi Duy Hưng giữ chức Cục phó C04.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm thượng tá Bùi Duy Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) Công an tỉnh Quảng Ninh, đến nhận công tác và giữ chức Cục phó C04.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long chúc mừng thượng tá Bùi Duy Hưng và khẳng định việc điều động, bổ nhiệm nhiệm vụ mới là vinh dự lớn của cá nhân thượng tá Hưng, cũng như tập thể C04 và Công an tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Bùi Duy Hưng cho hay, C04 luôn được đánh giá là đơn vị mũi nhọn của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy nói riêng.

Trên cương vị mới, thượng tá Bùi Duy Hưng khẳng định sẽ nỗ lực, đoàn kết cùng tập thể C04 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.