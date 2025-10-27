Trung tướng Mai Hoàng ký kết hợp tác giữa Công an TP.HCM và Sở Nội vụ tỉnh Brest (Belarus) 27/10/2025 10:56

(PLO)- Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Belarus do Bộ trưởng Kubrakov Ivan Vladimirovich dẫn đầu.

Tối 26-10, Công an TP.HCM tổ chức lễ đón tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Belarus do ông Kubrakov Ivan Vladimirovich, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại TP.HCM.

Buổi tiếp đón do Trung tướng Mai Hoàng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì. Tham dự còn có Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc Công an TP.HCM; lãnh đạo các phòng chức năng; đại diện Cục Đối ngoại, Bộ Công an.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM chào đón ông Kubrakov Ivan Vladimirovich, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Belarus. Ảnh: CA

Phía Belarus có ông Shulyakovsky Oleg Nikolaevich, Giám đốc Sở Nội vụ Ủy ban điều hành tỉnh Brest; ông Starikovich Mikhail Vladimirovich, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế; và ông Shkornik Alexander Ivanovich, Trưởng ban Hợp tác song phương, Cục Hợp tác quốc tế.

Tại buổi làm việc, Công an TP.HCM và Sở Nội vụ Ủy ban điều hành tỉnh Brest đã ký kết "Bản ghi nhớ về sự hiểu biết lẫn nhau" nhằm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, tăng cường hợp tác song phương trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi.

Theo nội dung Bản ghi nhớ, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp trong lĩnh vực phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh và trật tự công cộng, cũng như mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác cùng quan tâm. Việc hợp tác sẽ được triển khai dưới nhiều hình thức như trao đổi đoàn, tổ chức tập huấn, hội thảo chuyên đề, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ.

Công an TP.HCM và Sở Nội vụ Ủy ban điều hành tỉnh Brest ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác. Ảnh: CA

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Mai Hoàng cho biết đây là lần đầu tiên Công an TP.HCM vinh dự được đón đoàn Bộ Nội vụ Belarus đến thăm và làm việc, đặc biệt trong bối cảnh TP.HCM vừa hoàn thành việc điều chỉnh địa giới hành chính và thực hiện mô hình chính quyền hai cấp.

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM, Trung tướng Mai Hoàng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Bộ trưởng Kubrakov Ivan Vladimirovich và các thành viên trong đoàn.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM và Sở Nội vụ Ủy ban điều hành tỉnh Brest hoàn tất việc ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác. Ảnh: CA

Trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Belarus được xây dựng từ lâu đời, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Belarus đặt nền móng, được vun đắp qua nhiều giai đoạn phát triển của hai quốc gia. Việt Nam luôn trân trọng sự hỗ trợ quý báu của Belarus trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh và đào tạo nguồn nhân lực.

Về phía Công an TP.HCM, Trung tướng Mai Hoàng khẳng định đơn vị luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của người nước ngoài, trong đó có công dân Belarus đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP.HCM. Công dân Belarus đến du lịch, sinh sống ở thành phố luôn tuân thủ rất tốt pháp luật Việt Nam.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM tặng quà lưu niệm cho đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Belarus. Ảnh: CA

Ông bày tỏ tin tưởng Bản ghi nhớ hợp tác vừa ký sẽ mở ra cơ hội mới trong hợp tác giữa hai cơ quan thực thi pháp luật, góp phần nâng cao năng lực phòng chống tội phạm và tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai địa phương, hai quốc gia.

Bày tỏ cảm xúc tại buổi làm việc, Bộ trưởng Kubrakov Ivan Vladimirovich cho biết ông rất vui mừng và xúc động trước sự đón tiếp chu đáo, thân tình mà Công an TP.HCM dành cho đoàn.

Ông gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo TP.HCM và Công an TP.HCM vì đã quan tâm, hỗ trợ tích cực cho công dân Belarus tại Việt Nam, đồng thời mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, bền vững trong thời gian tới.