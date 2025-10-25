Tiktoker 'Tàng Keng Ông Trùm' bị Công an TP.HCM bắt tạm giam 25/10/2025 12:01

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Anh Điệp - chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm” để điều tra hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngày 25-10, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Điệp (30 tuổi, ngụ phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình), chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”, để điều tra hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) đã khẩn trương truy xét, xử lý nghiêm chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm” có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào vùng lũ ở các tỉnh phía Bắc.

Công an TP.HCM khởi tố bắt giam Lê Anh Điệp - chủ kênh tiktok Tàng Keng Ông Trùm". Ảnh: CA

Những clip này bị xác định gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động, kêu gọi cứu trợ của một số cơ quan, tổ chức; đồng thời chứa lời lẽ xúc phạm người dân miền Nam với ngôn từ miệt thị, kỳ thị, vô văn hóa, gây chia rẽ vùng miền, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Hành vi của Điệp đã tạo nên làn sóng bức xúc, phẫn nộ và bị lên án mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Qua điều tra, Công an TP.HCM xác định Lê Anh Điệp là người lập và quản lý tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”. Từ mục đích “câu” lượt thích, lượt xem và thu hút sự chú ý, Điệp đã đăng tải nhiều video có nội dung xuyên tạc, sai sự thật.

Công an lấy lời khai với Điệp để điều tra. Ảnh: CA

Kết luận giám định xác định các clip do Điệp đăng tải có nội dung phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc (theo điểm c khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng năm 2018) và xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm người khác (theo điểm a khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018).

Ngày 24-10, PC01 đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Anh Điệp; đồng thời thu giữ nhiều thiết bị điện tử, tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Công an TP.HCM khuyến cáo: Mọi hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng đều bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định. Công an TP.HCM kêu gọi mỗi người dân hãy là người dùng mạng xã hội có trách nhiệm – đăng tải đúng, chia sẻ chuẩn – góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.