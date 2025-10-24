An ninh trật tự

Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở tiệm tạp hoá

(PLO)- Cảnh sát đã phong tỏa tiệm tạp hóa trên đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM để điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ bên trong.

Trưa 24-10, Công an phường Tân Sơn Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người đàn ông được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại tiệm tạp hóa trên đường Bùi Thị Xuân.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người thân phát hiện ông VVT (40 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ bên trong tiệm tạp hóa trên đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM.

Người đàn ông tử vong trong tiệm tạp hóa ở phường Tân Sơn Hòa
Tiệm tạp hóa nơi phát hiện thi thể người đàn ông. Ảnh: HT

Theo người dân khu vực, gia đình ông T thuê căn nhà này để mở tiệm tạp hóa gần một năm nay. Nhà người thân bên vợ ông T chỉ cách vài căn, hằng ngày tiệm mở cửa từ sáng sớm đến khoảng 23 giờ.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra. Hiện khu vực tiệm tạp hóa đã được cơ quan chức năng phong tỏa, không cho người dân ra vào nhằm phục vụ công tác khám nghiệm và thu thập chứng cứ.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

NGUYỄN TÂN
