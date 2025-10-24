Danh tính giám đốc nhận 8 tỉ 'chạy án' cho Lương Bằng Quang và Ngân 98

Ngày 24-10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM, cho biết đang lấy lời khai Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ngụ phường Bến Thành) để làm rõ hành vi môi giới hối lộ. Cơ quan điều tra đồng thời rà soát các mối quan hệ, dòng tiền và vai trò của những người liên quan trong vụ việc.
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 7-2024, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh, Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98, 31 tuổi) và Lương Bằng Quang (43 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng) đã đưa 8 tỉ đồng cho Lê Sỹ Cường với mục đích “lo liệu” để không bị xử lý hình sự.
Cường được xác định là giám đốc một công ty tư nhân, không có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước. Người này khoe có các mối quan hệ xã hội có thể “chạy án” giúp vợ chồng Ngân 98.
Số tiền 8 tỉ đồng được Cường nhận nhiều lần, nhưng bước đầu xác định không phải toàn bộ được dùng để “lo việc” mà một phần Cường giữ lại tiêu xài cá nhân.
Ngày 23-10, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội đưa hối lộ; khởi tố Lê Sỹ Cường về tội môi giới hối lộ.
Cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường để phục vụ điều tra.
Như vậy, Ngân 98 hiện đang bị điều tra về hai tội danh: sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và đưa hối lộ. Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Ngân 98 bị xác định là người trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty TNHH TMDV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, dù để mẹ ruột và nhân viên đứng tên hợp thức hóa. Cô ký hợp đồng sản xuất các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe như Super Detox X3, X7, X1000 và viên rau củ Collagen, sau đó phân phối qua Facebook, TikTok và website shopngan98.
Khi một nhà máy sản xuất bị phát hiện dùng chất cấm, Ngân 98 chuyển sang hợp tác với Công ty Nanotesla – thực tế vẫn cùng hệ thống sản xuất – để tiếp tục cho ra thị trường các sản phẩm không có giấy phép lưu hành. Tiền bán hàng được luân chuyển qua tài khoản người thân rồi gom về tài khoản của Ngân 98, với tổng số tiền thu lợi bất chính khoảng 120 tỷ đồng (từ năm 2023 đến tháng 7-2024).
Giám định xác định một số sản phẩm như X1000 và Collagen dạng gói là hàng giả, chứa chất cấm sibutramine và phenolphthalein – có nguy cơ gây rối loạn tim mạch, tiêu hóa và ung thư. Ngày 13-10, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.