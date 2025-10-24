Danh tính giám đốc nhận 8 tỉ 'chạy án' cho Lương Bằng Quang và Ngân 98 24/10/2025 11:32

(PLO)- Lê Sỹ Cường, giám đốc một công ty tại TP.HCM, đã nhận 8 tỉ đồng chia làm nhiều lần từ vợ chồng Lương Bằng Quang và Ngân 98 để “chạy án” giúp hai người này thoát tội.

Ngày 24-10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM, cho biết đang lấy lời khai Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ngụ phường Bến Thành) để làm rõ hành vi môi giới hối lộ. Cơ quan điều tra đồng thời rà soát các mối quan hệ, dòng tiền và vai trò của những người liên quan trong vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 7-2024, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh, Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98, 31 tuổi) và Lương Bằng Quang (43 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng) đã đưa 8 tỉ đồng cho Lê Sỹ Cường với mục đích “lo liệu” để không bị xử lý hình sự.

Lê Sỹ Cường hiện đã bị Công an TP.HCM bắt giam. Ảnh: CA

Cường được xác định là giám đốc một công ty tư nhân, không có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước. Người này khoe có các mối quan hệ xã hội có thể “chạy án” giúp vợ chồng Ngân 98.

Số tiền 8 tỉ đồng được Cường nhận nhiều lần, nhưng bước đầu xác định không phải toàn bộ được dùng để “lo việc” mà một phần Cường giữ lại tiêu xài cá nhân.

Ngân và Lương Bằng Quang cũng bị khởi tố về tội đưa hối lộ. Ảnh: CA

Ngày 23-10, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội đưa hối lộ; khởi tố Lê Sỹ Cường về tội môi giới hối lộ.

Cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường để phục vụ điều tra.

Như vậy, Ngân 98 hiện đang bị điều tra về hai tội danh: sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và đưa hối lộ. Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.