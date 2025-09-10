Đại tướng Nguyễn Tân Cương nêu lập trường của Việt Nam về Biển Đông tại hội nghị ACDFM-22 10/09/2025 16:34

(PLO)- Tại hội nghị Tư lệnh Lực lượng quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 22 (ACDFM-22), về tình hình Biển Đông, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, Việt Nam luôn kiên định lập trường giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình.

Ngày 10-9, tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) diễn ra Hội nghị Tư lệnh Lực lượng quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 22 (ACDFM-22).

Hội nghị do Đại tướng Tan Sri Hj Mohd Nizam bin Hj Jaffar, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Malaysia chủ trì với sự tham dự của các đoàn đại biểu quân sự cấp cao khu vực ASEAN.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam tham dự.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng, ASEAN chỉ có thể vượt qua những thách thức chung khi các quốc gia trong khối cùng hợp tác trên nền tảng lòng tin chiến lược, sự chân thành và tinh thần cùng hành động.

Trên thực tế, những hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực và hiệu quả của ASEAN, trong đó có hợp tác quân sự - quốc phòng đóng vai trò tích cực nhằm tăng cường lòng tin chiến lược và góp phần duy trì hòa bình, ổn định khu vực.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao những nỗ lực của Malaysia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2025 đã tích cực thúc đẩy, tạo môi trường thuận lợi cho việc giải quyết hòa bình các bất đồng trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết, vì lợi ích của cả hai bên và của khu vực.

Đồng thời nhấn mạnh, hơn lúc nào hết, ASEAN cần phát huy vai trò trung tâm và củng cố đoàn kết nội khối bằng những hành động cụ thể.

Các cơ chế hợp tác quân sự khu vực do ASEAN chủ trì đã và đang phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng lòng tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy đối thoại hiệu quả về an ninh.

Về tình hình Biển Đông, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, Việt Nam luôn kiên định lập trường giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia. Tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Việt Nam ủng hộ việc thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Trưởng đoàn Việt Nam tái khẳng định, là một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng ASEAN và cộng đồng quốc tế, Quân đội nhân dân Việt Nam cam kết tiếp tục đóng góp xây dựng, vì một ASEAN đoàn kết, chủ động, thích ứng và phát triển bền vững.

Tại Hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã có bài phát biểu quan trọng.

Nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác quân sự - quốc phòng ASEAN ngày càng sâu rộng, hiệu quả và thực chất, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã đề xuất 4 định hướng cụ thể:

Tiếp tục củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác quốc phòng hiện có, đặc biệt là trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Tăng cường chia sẻ thông tin chiến lược giữa các lực lượng quân đội ASEAN; tăng cường hợp tác nâng cao năng lực ứng phó với mối đe dọa an ninh phi truyền thống, trước hết là an ninh mạng; thúc đẩy giao lưu quốc phòng, thông qua các hoạt động linh hoạt, phù hợp với điều kiện của từng nước.

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng và quân đội các nước ASEAN đã tích cực ủng hộ và tham gia vào các hoạt động quốc phòng do Việt Nam tổ chức trong năm 2024.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết và hợp tác nội khối, ASEAN sẽ vượt qua những khác biệt, vững vàng trước thách thức và tiếp tục khẳng định vị thế chiến lược tại khu vực và trên thế giới.

Tại ACDFM-22, Tư lệnh Lực lượng quốc phòng các nước ASEAN bày tỏ ủng hộ chủ đề năm 2025 do Malaysia lựa chọn là “ASEAN: Đoàn kết vì An ninh và Thịnh vượng”. Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã bày tỏ sự hoan nghênh quyết định của hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46 đồng ý việc Timor Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN và sẽ được công bố tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47.

Hội nghị cũng đã tiến hành bàn giao vai trò chủ tịch của ACDFM lần thứ 23, AMIM lần thứ 23 và AMOM lần thứ 16 cho Cộng hòa Philippines vào năm 2026.