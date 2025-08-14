Phó Bí thư xã say rượu gây tai nạn bị khai trừ Đảng 14/08/2025 17:22

(PLO)- Tỉnh ủy Lào Cai thống nhất khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lò Văn Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai vừa thống nhất thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng nhiệm kỳ 2025-2030.

Tỉnh ủy Lào Cai giao Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, xem xét việc bãi nhiệm đại biểu HĐND xã Phong Dụ Thượng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lò Văn Mạnh theo quy định.

Trước đó, vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 11-8, trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng (Lào Cai) đã xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người chết và 10 người bị thương. Người lái xe gây tai nạn là ông Lò Văn Mạnh - Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng.

Điều tra ban đầu xác định ông Lò Văn Mạnh đã không làm chủ được tay lái, trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,286mg/lít khí thở.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện công tác khắc phục hậu quả, đưa 10 người bị thương đi cấp cứu và điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên và Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai; tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ bước đầu đối với gia đình có nạn nhân tử vong.