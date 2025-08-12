Phó Bí thư xã say rượu lái xe biển xanh gây tai nạn làm 1 người chết, 10 người bị thương 12/08/2025 10:50

(PLO)- Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai lái xe biển xanh đến dự buổi văn nghệ của xã thì gây tai nạn khiến 1 người chết, 10 người bị thương, trong hơi thở ông này có nồng độ cồn 0,286mg/lít khí thở.

UBND tỉnh Lào Cai sáng 12-8, đã có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Phong Dụ Thượng khiến một người tử vong, nhiều người bị thương.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai thăm hỏi người gặp nạn trong vụ việc. Ảnh: UBND tỉnh Lào Cai

Theo đó, vào tối 11-8, tại xã Phong Dụ Thượng đã diễn ra Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Kết thúc Đại hội, trong buổi tối cùng ngày, Đảng bộ xã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành công của Đại hội.

Đến 20 giờ 30, ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng lái xe ô tô Toyota Fortuner biển xanh, mang biển số 21C-1927 di chuyển từ Nhà Hàng Nam Phong đến nhà Văn Hoá thôn Làng Chang, xã Phong Dụ Thượng để dự chương trình văn nghệ. Trong quá trình di chuyển đã gây tai nạn tại sân nhà Văn Hoá thôn Làng Chạng.

Vụ tai nạn đã làm cháu PDK (8 tuổi) tử vong và 10 người bị thương, hiện tại đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, trong đó có ba người bị đa chấn thương đã chuyển lên tuyến trên (Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai) để điều trị.

Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn là do ông Lò Văn Mạnh đã không làm chủ được tay lái, trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,286mg/lít khí thở.

Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng của xã và của tỉnh điều tra làm rõ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Công an tỉnh bố trí lực lượng nghiệp vụ tới điều tra hiện trường, phối hợp với chính quyền xã làm rõ, xử lý vụ việc.

Chỉ đạo UBND xã khẩn trương chỉ đạo xử lý và khắc phục hậu quả vụ tai nạn; cử lãnh đạo và cán bộ UBND xã phối hợp với cán bộ y tế xã đi cùng các nạn nhân xuống bệnh viện để giúp đỡ gia đình người bị nạn đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên; tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người bị thương mức 3.000.000 đồng/người.

Đối với trường hợp nạn nhân tử vong, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo UBND xã cử lực lượng công an, dân quân, đoàn thể đến giúp đỡ gia đình lo hậu sự đồng thời có phương án hỗ trợ kinh phí theo quy định.