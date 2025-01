Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc Tết Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên 14/01/2025 18:26

Sáng 14-1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên đón Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn.

Sau khi nghe lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Nguyên, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an báo cáo các mặt công tác của đơn vị trong thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định: Tây Nguyên là địa bàn trọng điểm chiến lược về an ninh, quốc phòng của đất nước, vì vậy nhiệm vụ Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên đặc biệt quan trọng.

Những thành tích của đơn vị trong thời gian qua đã khẳng định tinh thần, ý chí quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Trung đoàn.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên tặng hoa, đón mừng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đến thăm, chúc Tết. Ảnh: Đ.T

Phó Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục nâng cao nhận thức về yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch nước yêu cầu, trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải bảo đảm vững chắc an ninh trật tự, an toàn xã hội. Ảnh: Đ.T

Trên cơ sở đó, Trung đoàn tiếp tục tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin với công an các tỉnh, lực lượng quân đội, biên phòng, gắn bó máu thịt với hệ thống chính trị các cấp và quần chúng Nhân dân.

Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết ra sức phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Phó Chủ tịch nước yêu cầu lãnh đạo và CBCS Trung đoàn không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, tăng cường huấn luyện, diễn tập các phương án. Ảnh: Đ.T

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, thực hiện có hiệu quả sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Trước thềm Xuân Ất Tỵ 2025, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên đón năm mới vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao. Ảnh: Đ.T

Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Phó Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo Trung đoàn phải đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, dù trực chiến; làm nhiệm vụ ở đâu cũng cảm nhận được không khí ấm áp của ngày Xuân trong tình thân của đồng chí, đồng đội, trong sự quan tâm của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy.