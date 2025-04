'Mỗi bước trưởng thành của CAND đều bắt nguồn từ đạo đức cách mạng' 09/04/2025 21:22

Chiều 9-4, Đảng Ủy Công an Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong giai đoạn mới".

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; TS Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí cộng sản; PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì hội thảo. Ảnh CA

Xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh

Phát biểu đề dẫn hội thảo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, hội thảo là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND) đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn, xã hội trong tình hình mới.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm CAND, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh CA

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng gợi mở một số nội dung trọng tâm và đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học tập trung thảo luận, làm rõ về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9-5-2024 của Bộ Chính Trị đối với việc xây dựng Đảng về đạo đức trong CAND.

Đồng thời, đánh giá thực trạng thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, chiến sĩ CAND từ đó đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ chiến sĩ CAND, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh sát với chức năng, nhiệm vụ.

Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh CA

Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, chiến sỹ CAND trong kỷ nguyên mới

Phát biểu kết luận hội thảo, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã tóm lược một số vấn đề được thống nhất cao tại hội thảo.

Theo đó, qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng, trực tiếp là học tập và thực hiện Sáu điều Bác dạy CAND chính là nguồn gốc, động lực, cội nguồn sức mạnh để lực lượng CAND vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thật sự trở thành "thanh bảo kiếm", "lá chắn thép" bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, thực tiễn cho thấy, mỗi chiến công, mỗi thành tích, mỗi bước trưởng thành của lực lượng CAND đều bắt nguồn từ việc thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức cách mạng.

Ở đâu và khi nào, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an quán triệt, rèn luyện và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng, thì ở đó, khi đó, an ninh, trật tự được bảo đảm, CAND tin yêu, cấp ủy, chính quyền tin cậy.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh CA

Về một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, chiến sĩ CAND trong kỷ nguyên mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã nhấn mạnh đến 3 nội dung.

Cụ thể, thống nhất nhận thức, thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, là cơ sở xây dựng thành công lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại;

Từng đơn vị công an căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức cách mạng thành những chuẩn mực về đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, thành tiêu chí thi đua để phấn đấu thực hiện.

Trên cơ sở Sáu điều Bác dạy CAND, Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9-5-2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 16-1 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về cán bộ trong chuyên đề kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc để sớm cụ thể hóa, xác định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, chiến sỹ CAND trong kỷ nguyên mới trên từng lĩnh vực công tác của lực lượng CAND.

Trong đó, lưu ý đến phẩm chất của cán bộ, chiến sỹ CAND đã được thử thách qua thực tiễn, có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, có ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng và Bác Hồ lựa chọn; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đột phá vì lợi ích chung; hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân…