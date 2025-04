Bộ Công an tăng cường hợp tác với Cơ quan An ninh quốc gia Uzbekistan 09/04/2025 14:22

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ và ngài Juraev Jakhongir, Phó Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Uzbekistan đã thống nhất nội dung hợp tác giữa hai cơ quan thời gian tới.

Ngày 8-4, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có buổi gặp, làm việc với Đoàn đại biểu lãnh đạo Cơ quan An ninh quốc gia Uzbekistan do ngài Juraev Jakhongir, Phó Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Uzbekistan chủ trì đón tiếp.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh CA

Buổi gặp mặt nhân dịp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU 150) và thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan từ ngày 5 đến 8-4.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, nhất là sau chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Tashkent, Uzbekistan năm 1959, Việt Nam và Uzbekistan đã tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Theo đó, hai nước thường xuyên phối hợp hành động và ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn quốc tế, tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, qua đó đã thúc đẩy mối quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn, góp phần nâng cao sự tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau, tạo cơ sở vững chắc để tiếp tục mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh CA

Trong lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật, Việt Nam và Uzbekistan cùng là thành viên tích cực của INTERPOL, cũng như cùng tham gia nhiều điều ước quốc tế đa phương về phòng chống tội phạm.

Hai bên đã ký Hiệp định cấp Chính phủ về hợp tác phòng, chống khủng bố, tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia và các loại tội phạm khác, đây là văn bản quan trọng khẳng định quyết tâm của hai bên trong tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và ngài Juraev Jakhongir đã thống nhất những phương hướng, nội dung hợp tác giữa hai cơ quan thời gian tới, trong bối cảnh các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống sẽ tiếp tục diễn biến mau lẹ và khó lường, tác động trực tiếp đến đời sống người dân và sự ổn định xã hội ở hai nước.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Đoàn công tác thăm Bảo tàng Hwang Man Geum. Ảnh CA

Theo đó, Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan An ninh quốc gia Uzbekistan cần thúc đẩy ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực; tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao giữa hai cơ quan để phối hợp trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm.

Đồng thời, duy trì trao đổi thông tin về tình hình an ninh thế giới, khu vực liên quan đến Việt Nam và Uzbekistan; tăng cường hợp tác phòng, chống khủng bố, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nâng cao năng lực đấu tranh phòng, chống khủng bố và các loại tội phạm.

Tăng cường phối hợp đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các đoàn lãnh đạo cấp cao của hai nước tới thăm và làm việc lẫn nhau; đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân nước này sinh sống, học tập, làm việc, du lịch trên lãnh thổ nước kia…

Nhân dịp này, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đến thăm và tìm hiểu Bảo tàng Hwang Man Geum, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm vào năm 1959.