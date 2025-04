Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam 08/04/2025 19:50

Chiều 8-4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì buổi Gặp mặt các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh CA

Đất nước đã thực sự "nở hoa", hạnh phúc cho mọi nhà

Tại buổi gặp mặt, thay mặt cán bộ Công an chi viện cho Chiến trường miền Nam, Thiếu tướng Phan Văn Lai, Trưởng Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chia sẻ trải qua 35 năm đổi mới đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa phát triển mạnh mẽ, toàn diện.

Kinh tế được nâng lên, đời sống nhân dân được cải thiện, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế như hiện nay.

Thiếu tướng Phan Văn Lai, Trưởng Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: CA

Thiếu tướng Phan Văn Lai cho biết với khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, lớp cán bộ Công an chi viện cho chiến trường miền Nam rất vui mừng, phấn khởi, trải qua 50 năm độc lập, thống nhất, đất nước ta đã thực sự "nở hoa", hạnh phúc cho mọi nhà…

Đồng thời, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong công cuộc xây dựng đất nước vững mạnh, tiến bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm động viên Đại tá Phạm Đức Hạnh, đại diện cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh: CA

Đại tá Phạm Đức Hạnh, Đại diện cán bộ chi viện chiến trường miền Nam, bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư và Bộ Công an đã tổ chức cuộc gặp mặt đầy nghĩa tình hôm nay.

Đại tá Phạm Đức Hạnh nhấn mạnh thắng lợi ngày 30-4-1975, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc là thắng lợi vĩ đại mang tầm vóc thời đại, chúng ta càng biết ơn sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, sự anh hùng của dân tộc.

Đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi lời chúc sức khỏe đến các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục dành sự quan tâm, đóng góp ý kiến tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: CA

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh công việc trước mắt rất bộn bề, để thực hiện thắng lợi các chủ trương chiến lược của Đảng, chuẩn bị chu đáo cho Đại hội lần thứ XIV, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam...

Tại buổi gặp mặt. Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quà tặng đại diện Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh: CA

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn tin tưởng và mong muốn rằng, các cán bộ Công an đã từng công tác, chiến đấu và chi viện cho chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước với tinh thần “tuổi cao, gương sáng”, tích cực tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả các chủ trương chiến lược của Đảng trong giai đoạn mới; tiếp tục cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu đáp từ. Ảnh: CA

Phát biểu đáp từ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, những tình cảm thân thiết của Tổng Bí thư đối với lực lượng công an nhân dân nói chung, cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước nói riêng; nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư để tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong công an nhân dân.