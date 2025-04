Công an tỉnh Lâm Đồng được Bộ Công an khen thưởng 08/04/2025 16:36

(PLO)- Nhiều đơn vị thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng được Bộ Công an khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong đấu tranh tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia.

Chiều 8-4, tại lễ phát động đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức trao thư khen và phần thưởng của Bộ Công an cho nhiều tập thể có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Toàn cảnh buổi lễ phát động đợt thi đua đặc biệt. ẢNH VÕ TÙNG

Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Hồng Phong – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao thư khen cùng phần thưởng 20 triệu đồng cho Phòng An ninh điều tra.

Đơn vị này đã lập thành tích trong việc phát hiện, bắt giữ, khởi tố đối tượng có hành vi “làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Đại tá Lê Hồng Phong - tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh thừa ủy quyền của Bộ trưởng BCA trao thư khen và tiền thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng ngùa tội phạm

Ngoài ra, hai đơn vị là Phòng An ninh đối nội và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng được nhận thư khen và phần thưởng 15 triệu đồng mỗi đơn vị từ Bộ Công an vì những đóng góp trong công tác bảo đảm an ninh, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Cũng trong dịp này, Bộ Công an khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự với phần thưởng 20 triệu đồng; Phòng Tham mưu và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao mỗi đơn vị nhận 15 triệu đồng.

Công an phường 11, TP Đà Lạt và Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh Lâm Đồng cũng được nhận thư khen và phần thưởng 10 triệu đồng sau khi tham gia triệt phá đường dây rửa tiền có quy mô lớn, với số tiền giao dịch lên tới khoảng 2.000 tỉ đồng. Chuyên án này đã bắt giữ 23 đối tượng, thu giữ ba máy tính xách tay, 30 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan.