Phong tỏa tài sản Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tân Việt Phát 09/04/2025 17:24

(PLO)- Công ty Tân Việt Phát giải thích do công ty chưa nộp số tiền hơn 45 tỉ đồng nên cơ quan thi hành án đã phong tỏa tài sản của công ty và cá nhân tổng giám đốc nên không thể bán tài sản để lấy tiền nộp ngân sách.

Ngày 9-4, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản khẩn gửi các sở, ngành liên quan đến dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 tại phường Phú Hài, TP Phan Thiết.

Dự án Tân Việt Phát 2.

Theo đó, ngày 4-4, khách hàng có hợp đồng mua đất nền tại dự án Khu dân cư Tân Việt Phát 2 đến trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh gửi đơn kiến nghị.

Các khách hàng đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức buổi tiếp công dân, trong đó có Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Việt Phát giải thích một số vấn đề liên quan dự án Khu dân cư Tân Việt Phát 2.

Còn khách hàng đề nghị công ty cho biết việc thu số tiền trên nộp vào ngân sách thực hiện chậm nhất là đến thời gian nào?

Công ty Cổ phần Tân Việt Phát có gửi các văn bản kiến nghị cơ quan chức năng của tỉnh xin tháo gỡ khó khăn cho dự án nhưng chưa được UBND tỉnh tháo gỡ và khách hàng đề nghị cho biết dự án này còn vướng thủ tục pháp lý gì để hoàn thành và được chuyển nhượng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.

Khách hàng đứng trước trụ sở Công ty khiếu nại.

Ngoài ra Công ty Tân Việt Phát cho biết: Năm 2018 dự án được phê duyệt là dự án được phân lô bán nền nhưng hiện tại áp dụng Luật Kinh doanh bất động sản năm 2024 thì không được bán nền nữa mà phải xây dựng nhà trên đất, sau đó mới chuyển nhượng cho khách hàng…

Do đó, khách hàng đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận có phương án hỗ trợ cho Chủ đầu tư hoàn thành dự án để nhà khách hàng sớm nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng nhà ở tại dự án...

Qua xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo: Đối với nội dung liên quan đến khoản tiền 45,3 tỉ đồng giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và theo quy định; đồng thời có văn bản thông báo cho các công dân được rõ. Kết quả báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trong tháng 4-2025. Về các nội dung còn lại: Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, thống nhất, báo cáo tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Thời gian thực hiện, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trong tháng 4-2025.

Công ty Tân Việt Phát đã nhiều lần làm việc, hứa hẹn với khách hàng.

Giao Công an tỉnh chủ động theo dõi, nắm tình hình và có biện pháp xử lý kịp thời để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, đồng thời, xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện có đối tượng cố tình xúi giục, lôi kéo người dân lợi dụng quyền khiếu kiện để tập trung đông người và gây mất an ninh trật tự.

Được biết, thời gian qua đã có hàng chục khách hàng của dự án này đến từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội…liên tục khiếu nại do đã nộp tiền từ 95% thậm chí 100% để mua đất nền nhưng 6 năm qua vẫn chưa được giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.