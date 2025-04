Nghệ An sẽ chi 75 tỉ đồng hỗ trợ 60 người xin nghỉ hưu trước tuổi 09/04/2025 19:54

Ngày 9-4, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh quý I-2025 do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, ông Nguyễn Hồng Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An, cho biết trên địa bàn tỉnh có 60 cán bộ, công chức có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi (đợt 1), tạo điều kiện cho công tác tinh gọn, sắp xếp bộ máy.

Ông Nguyễn Hồng Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An cung cấp thông tin, trả lời các câu hỏi của các phóng viên tại buổi họp báo.

Theo ông Tuấn, đến nay Sở Tài chính đã nhận được văn bản của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đề nghị thẩm định cấp kinh phí đợt 1 cho 60 người với tổng kinh phí hơn 75 tỉ đồng. Trong đó, khối Đảng, đoàn thể 34 người với tổng kinh phí hơn 50 tỉ đồng và khối nhà nước có 26 người với tổng kinh phí khoảng 24 tỉ đồng.

“Sở Tài chính đang thẩm định, tham mưu và không có vướng mắc về kinh phí”- ông Tuấn nói.

Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Nghệ An thông tin thêm trong quý I-2025, các ngành, các cấp ở Nghệ An đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, gồm: triển khai thực hiện kế hoạch năm 2025, xây dựng kịch bản tăng trưởng; hoàn thiện đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, rà soát các nội dung sắp xếp; tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp...

Nhìn chung, tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh trong quý I tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng, đạt kết quả tích cực trên các ngành, lĩnh vực.

Tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 8,0%, đứng thứ 5/14 ở khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ và xếp thứ 27 cả nước, đây là mức tăng trưởng quý I cao nhất trong 5 năm gần đây.